Círio 2023: artesãos de Abaetetuba aceleram produção para garantir tradição dos brinquedos de miriti

Os artesãos de Abaetetuba que produzem brinquedos de miriti estão agilizando seus trabalhos para vender essas mercadorias em Belém. Eles deverão estar na capital paraense a partir do dia 3 de outubro, já perto da grande procissão do Círio de Nazaré, realizada no segundo domingo daquele mês.

Em suas casas, em ateliês ou em associações, os artesãos confeccionam os mais diversos tipos de brinquedos, que hoje são conhecidos no Pará, no Brasil e no exterior. Desde 2010, esse tipo de artesanato é considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará, pela Lei Estadual 7.433/2010. E Abaetetuba é conhecida como a capital mundial do brinquedo de miriti.

Mariane Miranda trabalha na Associação dos Artesãos Produtores de Artesanato de Miriti (AAPAM), em Abaetetuba (Igor Mota/O Liberal)

O artesanato de miriti produzido pelos artesãos de Abaetetuba, no nordeste do Pará, é um dos principais elementos do Círio de Nazaré. O miritizeiro é uma palmeira abundante naquela região. É uma árvore que serve como meio de subsistência, para produzir cestaria, material de artesanato, complemento na construção de habitações, além de ser fruto de agradável sabor.

A macia polpa ou bucha da palmeira, após a retirada da casca de talas que a envolve, é suporte para a fabricação do tradicional brinquedo de miriti, joia do artesanato artístico que é símbolo do município. Este ano os artesãos tiveram um desafio a mais para a produção dos brinquedos.

É que a realização do Festival do Miriti em Abaetetuba, em maio deste ano, fez com que toda a produção deles fosse comercializada. Com isso, eles praticamente ficaram sem esse produto. E tiveram que literalmente correr contra o tempo para confeccionar os brinquedos para poder vencê-los no Círio, que é a maior vitrine para os artesãos.

Rivaildo Peixoto, o “Mestre Riva”, 48 anos, é diretor do Instituto Multicultural Miritis da Amazônia (Imma): "A cultura do miriti é a nossa identidade cultural. O miriti é tudo pra gente" (Igor Mota/O Liberal)

Rivaildo Peixoto, o “Mestre Riva”, 48 anos, é diretor do Instituto Multicultural Miritis da Amazônia (Imma). Ele é de uma família tradicional que, há muito tempo, produz brinquedos de miriti em Abaetetuba. “A produção este ano se tornou atípica. Tivemos uma situação diferenciada, que foi o 19º Festival do Miriti (MiritiFest), promovido pela prefeitura. E foi um sucesso tremendo: todos os artesãos venderam as suas peças, e ficamos zerados de estoque. O festival ‘arrastou’ toda a produção destinada para Belém”, contou.

"O miriti é muito volátil. A gente tem mil e uma possibilidades de inventar ou reinventar ele" - Mestre Riva, artesão.

E, por essa razão, o número de peças que vai ser levada para Belém deverá ser menor que nos anos anteriores. “A gente levava entre 150 mil e 180 mil peças para o Círio. E, este ano, vamos levar entre 80 mil e 85 mil peças, produzidas pelos artesãos que fazem parte das quatro entidades que representam o miriti no município de Abaetetuba”, disse. “Como, graças a Deus, o festival arrastou toda a nossa demanda, a gente agora tem dificuldade para, em três, quatro meses, suprir essa necessidade da produção do Círio. É muito difícil”, afirmou.

Mestre Riva acredita que uns 90 artesãos de ofício deverão ir para Belém para expor sua produção. A maioria irá para Belém lá pelo dia 3 de outubro. Eles vão vender seus produtos (100% brinquedos de miriti) na Praça Dom Pedro I, de 4 a 9 de outubro.

'O miriti é a nossa identidade cultural', diz artesão

Sobre os brinquedos que serão vendidos há aqueles tradicionais que, como diz mestre Riva, “nunca perdem a majestade”: os dançarinos, os barcos popopô, a cobra, os pássaros, as canoas, o tatu, a pombinha, que o pessoal chama de ‘come-come’. Mas os artesãos também inovam em suas produções. “A inovação ocorre todo. No Festival do Miriti tem concurso de inovações. O miriti é muito volátil. A gente tem mil e uma possibilidades de inventar ou reinventar ele”, afirmou. Em média, dependendo do tamanho e da complexidade, cada peça leva em torno de duas horas e meia para ficar pronta. Os preços variam. Mas as peças mais populares custam entre R$ 10 e R$ 15, podendo chegar a R$ 30.

Manuel Miranda, 56 anos de idade e 45 na produção do miriti. “O miriti me fez conhecer lugares que eu nunca imaginava que iria conhecer - Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais”, contou (Igor Mota/O Liberal)

“A cultura do miriti é a nossa identidade cultural. É um privilégio que Deus deu aqui para nós, porque o artesanato miriti é confeccionado em muitos lugares. Eu estou no miriti desde os 5, 6 anos, quando comecei a ir para Belém com o papai”, afirmou. “O papai já estava por conta que a minha mãe, o meu avô e o meu bisavô já eram artesãos. E a representação do miriti para nós é algo muito forte”, afirmou.

Riva trabalhou 32 anos na panificação e dois anos e meio como professor de Geografia. E largou tudo por causa do miriti. “O miriti é tudo pra gente”, disse. Nesta época do ano, o ritmo também é intenso na Associação dos Artesãos Produtores de Artesanato de Miriti (AAPAM), onde, na manhã de quinta-feira (14), Mariane Miranda trabalhava na confecção de uma berlinda de Nossa Senhora de Nazaré.

Ela é filha Manuel Miranda, 56 anos de idade e 45 na produção do miriti, e em cuja casa funciona aquela associação. “O miriti me fez conhecer lugares que eu nunca imaginava que iria conhecer - Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais”, contou o artesão, que é mais conhecido como Miranda. “Sempre levando a minha arte. Sempre estando com o miriti”, contou. “O miriti faz parte da minha vida. E já fez eu conquistar muitas coisas na minha vida. Criei os meus filhos com brinquedo de miriti”, completou.