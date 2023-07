Presidente francês Emmanuel Macron é presenteado com óculos de miriti

O presidente francês Emmanuel Macron foi presenteado com um óculos feito de miriti, árvore nativa do Norte do país que serve de matéria-prima para fabricação de brinquedos na cidade de Abaetuba, no Pará. A informação foi divulgada pela Aliança Francesa de Belém nesta sexta-feira (21), por meio do Instagram.

Conforme a publicação, o presente foi entregue Palácio do Elysées, em Paris, durante a comemoração dos 140 anos da Aliança Francesa, organização que incentiva a propagação do idioma francês e da cultura francófona em todo o mundo. Veja:

"Sabine Galvão, presidente da AF Belém, foi convidada para celebrar esta data especial no Palácio do Elysées e pôde entregar diretamente ao presidente francês Emmanuel Macron os óculos de miriti AF Belém, fruto de um projeto inovador para o ensino da língua francesa com o projeto educacional Inteceleri".