Projeto ‘Brinquedo da Gente’ fortalece a cultura e a economia durante o ‘Miritifest’, em Abaetetuba

O município de Abaetetuba celebrou a 19ª edição do MiritiFest, o tradicional festival cultural da cidade que ostenta com orgulho o título de “Capital Mundial do Brinquedo de Miriti". O evento tem como finalidade difundir a diversidade produtiva do miriti, que toma diferentes formas e ganha diferentes aplicações pelas mãos talentosas e mentes criativas de artesãos, artistas visuais, cozinheiros, produtores de biojóias, entre outros profissionais.

Os brinquedos de miriti fazem parte da tradição da cidade e trazem em sua composição elementos que retratam o cotidiano da vida do povo amazônida, personagens, itens de decoração, entre outros produtos talhados cuidadosamente pelas mãos dos artistas.

Projeto Brinquedo da Gente

Na edição deste ano, um projeto inovador garantiu ainda mais valorização para o trabalho dos artesãos, além de trazer aproximação das crianças das creches municipais com a cultura do brinquedo de miriti. O Brinquedo da Gente potencializou os ganhos dos artesãos durante a 19ª edição do MiritiFest.

Com a distribuição de vale-compras no valor de R$ 70 para as crianças que estudam nas creches do município, além de aumentar os ganhos ao longo do festival, o projeto garantiu o acesso de 1.800 crianças à aquisição dos brinquedos que fazem parte da história e tradição do município, o que gerou uma elevação no faturamento dos artesãos, que registrou cerca de R$ 83,9 mil em vendas por meio da utilização do vale-compras.

Dos 40 expositores presentes na feira, 30 realizaram vendas para beneficiários do projeto Brinquedo da Gente. O sucesso nas vendas chegou a surpreender os próprios artesãos, ficaram satisfeitos com o resultado do primeiro ano do projeto.

Miritifest

O Miritifest é um evento promovido pela Prefeitura de Abaetetuba, e visa valorizar e potencializar a comercialização do artesanato de miriti. Além de fomentar a economia do município, a 19ª edição do festival foi também um espaço para o estreitamento dos laços das crianças da cidade com a cultura do miriti, por meio do Projeto Brinquedo da Gente.