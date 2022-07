'Ela quer dinheiro meu', afirma Antonia Fontenelle após ganhar na Justiça contra Klara Castanho

Na noite da última segunda-feira, 18, Antonia Fontenelle gravou um vídeo comemorando a decisão da Justiça a seu favor no caso de Klara Castanho. A atriz pedia a retirada do vídeo em que Fontenelle falava sobre o caso de estrupo, gravidez e entrega de bebê para adoção de Castanho e uma indenicação de R$ 100 mil.

Anrtonia afirma que a justiça foi feita. "Semana passada, eu fui informada de que um certo inimigo meu ofereceu o seu corpo jurídico para arrebentar comigo, somente comigo. Mas, quando eu digo que existem pessoas que fazem bom uso da Justiça nesse país... 'a juíza Flávia Viveiro de Castro tirou o Segredo de Justiça do Processo e entendeu que a determinação para retirada das declarações de Fontenelle seria uma espécie de censura. A ação prossegue com o pedido de indenização', ou seja, ela quer dinheiro meu", disse Antonia enquanto lia as informações do jornalista Ancelmo Gois sobre o processo.

Segundo a apresentadora, ela não foi a única a comentar o caso da atriz publicamente. De acordo com ela, outros youtubers e jornalistas mencionaram o nome da atriz, algo que ela não fez, e criticaram a conduta dela, mas apenas ela estaria sofrendo as consequências. "Quem está atrás do corpo jurídico dela quer dinheiro meu. Os demais que citaram o nome dela e arr******** com ela fo****. Eu não citei o nome dela. Em seguida à minha live, ela se apresentou", continuou Fontenelle.

A youtuber ainda aproveitou para deixar um recado para Castanho: "Klara, cuidado com as pessoas que te oferecem ajuda. Quando eu vim aqui no meu canal, eu te ofereci ajuda, mas ela não foi para processar ninguém. A ajuda que te ofereci foi para chegar até o estuprador. A Justiça de São Paulo está tendo dificuldade de acessar esse caso porque, segundo eu li, está em Segredo de Justiça por centenas de anos. Você não está colaborando. Não existe a menor possibilidade de alguém querer proteger um estuprador, um agressor, tem que ser preso. Só que você não está colaborando. Você aceita ajuda de quem te pede para me processar. Eu me coloco à disposição da Justiça para explicar detalhe por detalhe os motivos que me levaram a ser ríspida com esse caso mesmo sem citar o nome dessa moça. Não estou aqui para dificultar o trabalho de ninguém".

Para Antonia, Klara não quer resolver o problema que veio à tona: "Você não pode, através de uma carta aberta, apontar um problema e não se colocar à disposição para a resolução do problema. Minha querida Klara Castanho, isso não é sobre você, isso é sobre várias mulheres que sofrem violência neste país e não têm a voz que você tem", completou.

Assista ao vídeo:

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)