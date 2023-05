Editora Pará.Grafo responsável por reeditar todas as obras de Dalcídio Jurandir fechará as portas

Após seis anos e meio de atividade com o lançamento das obras completas de Dalcídio Jurandir, de autores clássicos da literatura paraense, como Jaques Flores e Inglês de Souza, e nomes da produção contemporânea, a Pará.grafo Editora, de Bragança, fechará as portas. O anúncio foi feito pelo proprietário Dênis Girotto na última quinta-feira (11), pelo perfil da editora nas redes sociais.

"Foram 6 anos e meio de muito trabalho e dezenas de projetos literários desenvolvidos: 78 livros publicados, grandes clássicos da literatura nortista e também autores estreantes. Todo esse tempo me empenhei ao máximo para levar aos leitores grandes histórias, textos sensíveis com a diversidade humana e socialmente engajados", disse.

No texto, Dênis agradeceu aos parceiros e aos leitores que contribuíram com a Pará.grafo, mas disse ser inviável a continuidade do projeto diante das dificuldades de logística, da falta de retorno financeiro e dos sacrifícios pessoais.

"Sacrifiquei muitas vezes momentos com a família, horas de sono e lazer, com o intuito de realizar os projetos que tomavam forma em minha cabeça. Editei, revisei, diagramei e criei capas para a maior parte das nossas publicações. Fiz tudo com muito prazer. No entanto, a tarefa de gerir sozinho uma micro editora numa cidadezinha no interior da Amazônia não é fácil. Tudo é mais difícil, mais longe, mais custoso e, no fim das contas, percebi que o retorno que tenho com a empresa (quando há retorno) não vale o tempo que deixo de estar com minha família ou comigo mesmo", explicou.

Dênis agradeceu nominalmente André Fernandes, responsável pelas reedições dos romances de Dalcídio Jurandir, Franciorlyz Viana que ajudou a organizar a Antologia da Poesia Paraense, e o professor Abílio Pacheco, pessoa responsável por inserir Dênis no mundo editorial, além de parceiro no livro Jaçanã. "Só tenho a agradecer", enfatizou.

"Agradeço também a todos os leitores que fizeram parte dessa história, que compraram nossos livros, que ajudaram nas campanhas de financiamento coletivo e deixaram suas mensagens de apoio e crítica", apontou.

Pesar

Nos comentários da publicação, muitos leitores e escritores lamentaram o encerramento do projeto. Uma dessas pessoas foi a premiada escritora paraense Monique Malcher. "Essa é uma notícia triste demais. Tenho a felicidade de ter feito parte de um pouquinho dessa história. Admiro demais teu trabalho, mas também sei que exige uma coragem muito grande saber o momento de parar para tomar outros caminhos. E sei que o futuro te aguarda com muita esperança e felicidade. Parabéns por tudo que fizestes na editora, espalhando literatura por todos os cantos diretamente do interior do Pará", declarou.

A cantora Ana Clara também deixou sua mensagem de apoio. "Caramba, que pena. Muito obrigada pelo trabalho realizado!". O escritor Edyr Augusto foi outro que agradeceu pelo trabalho da Pará.Grafo. "Uma tristeza. Mas parabéns por tudo", escreveu.

Capas dos livros "Ribanceira", de Dalcídio Jurandir, e "Panela de Barro" feitas pela editora Pará.grafo. (Divulgação Pará.grafo)

O escritor Alfredo Garcia, que teve livros publicados pela Pará.Grafo, escreveu o texto "Réquiem para uma editora", em que exalta o trabalho realizado. "Quando uma editora morre, morre um pouco da gente. Tudo bem, dirão os idiotas do ceticismo capitalista: deve ter sido má gestão, equívocos administrativos etc. Acontece que uma editora de livros não é uma empresa qualquer; ela é um armazém de sonhos, um arsenal de utopias, uma trincheira de ideias. Quando ela se vai, tudo que enumerei se esboroa, desmorona", dedicou.

O site da Pará.grafo Editora continuará online até setembro deste ano com a venda de todos os livros em promoção por R$ 20 para liquidar o estoque. A partir de setembro, os livros que restarem serão doados para bibliotecas públicas e projetos sociais.