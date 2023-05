Jornalista Linomar Bahia é eleito para Academia Paraense de Letras

O jornalista, radialista e escritor Linomar Bahia, de 88 anos, foi eleito pelos membros da Academia Paraense de Letras (APL) para ser o mais novo integrante do silogeu. Linomar é articulista das edições dominicais de O Liberal e do portal oliberal.com há 15 anos. Com a ampla experiência e uma carreira de 72 anos na imprensa paraense, Linomar já exerceu as funções de repórter, redator e editor de jornais e revistas, locutor, apresentador e diretor de emissoras de rádio e televisão, além de ter sido um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA).

“Eu recebo como uma coroação de uma longa trajetória que tenho cumprido principalmente no jornalismo, já são 72 anos de vida profissional. Estou coroando a vida profissional com a ingresso na Academia Paraense de Letras. Já pertenço à Academia Paraense de Jornalismo, que já presidi por duas vezes, e agora com a bondade dos membros da APL fui eleito para fazer parte do Silogeu. Para qualquer cidadão é uma honra, principalmente para profissionais da imprensa como nós”, agradeceu o eleito.

Linomar escreveu “Lembranças que valem a pena lembrar”, livro de memórias do ex-governador do Pará (1961-1964) Aurélio Correia do Carmo, deposto pelo Golpe Militar. Há a expectativa de que a obra seja reeditada ainda neste ano em comemoração pelo centenário do ex-mandatário. Outro livro é “Reflexões de uma quarentena - Outra experiência de vida na Covid-19”, publicado há três anos. O escritor planeja lançar ainda o romance “O olho da garça” e um livro de memória pessoal intitulado “Auto Repórter”.

“As academias têm assumido gradativamente uma posição de defesa dos princípios democráticos e da liberdade de expressão, que hoje é tão questionado e desperta tantas controvérsias. O que deve prevalecer é o melhor para os cidadãos, a sociedade e o nosso país. As discussões na academia vão nesse sentido, pois trata-se de um conjunto de 40 integrantes, altamente conceituados, com ampla experiência e representantes de uma grande parcela da população”, destacou.