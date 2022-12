Presidente da Academia Paraense de Letras (APL) destaca projetos e novidades para 2023

A Academia Paraense de Letras (APL) é um instrumento impulsionador para a literatura no estado do Pará. Ao longo de 2022, o espaço não parou suas atividades, pelo contrário, sempre coroando os melhores da região e oferecendo grandes oportunidades dentro do mundo das letras. Orgulhoso da história que compõe a instituição há tantos anos, o presidente Ivanildo Alves fala sobre as expectativas para o próximo ano e sobre a importância da APL para a literatura no Pará.

Segundo o presidente da APL, “esse ano temos grandes novidades e projetos para a nossa academia. Como, por exemplo, a informatização da nossa biblioteca, denominada ‘Acelino Morais’. Ela ainda estava apenas no papel mas vamos celebrar pois já conseguimos os computadores e vamos viabilizar isso agora em janeiro. Outra grande novidade, é que vamos retornar nossos concursos literários aqui na cidade. Ao todo, serão nove concursos, dessa forma, vamos buscar novos talentos na literatura do Pará”, destacou o presidente.

“Estamos pensando ainda, no planejamento de um encontro entre academias municipais, seria realizado na nossa sede, aonde iríamos debater problemas comuns, dificuldades que cercam esse segmento para publicação de obras literárias, além de até mesmo divulgarmos trabalhos artísticos. Logo em seguida, vamos fazer um debate nacional entre todas as academias estaduais aqui em Belém. Então será um ano de muito aproveitamento e construção literária”, afirmou.

Ivanildo destacou ainda que “a APL concentra, sem dúvida nenhuma, os grandes literários aqui do nosso estado. Então ela serve de farol para a produção literária paraense, pretendemos trazer escolas para a APL. Para que os alunos possam ter conhecimento sobre toda a história e conhecimento literário e tudo o que ele agrega. Nós estamos preparando um material didático para ser ministrado na Academia, para abrir esse espaço para a população”, concluiu.