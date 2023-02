Zenaldo Coutinho lança o livro de poemas 'Essência e Margem'

O ex-deputado e ex-prefeito de Belém Zenaldo Coutinho lançou o terceiro livro de poesias intitulado “Essência e Margem” (Editora Academia das Letras). Membro da Academia Paraense de Letras (APL) desde o ano de 2017, o peessedebista optou por lançar a obra na sede da APL em meio a uma sessão de autógrafos que teve a presença de representantes da classe política e literária, na noite da quarta-feira (15).

VEJA MAIS

“Nos últimos dois anos, por estar com a vida mais tranquila, me dediquei muito à leitura, ao estudo e a produzir de maneira mais trabalhada. Esse livro marca o momento novo, não apenas com referência à inspiração, mas ao trabalho de procurar reduzir palavras, buscar plurissignificação e de procurar falar através de muitas vozes e não apenas a voz íntima”, descreve o autor.

Os poemas do novo livro versam sobre temas universais, como vida, morte, injustiça, natureza amazônica e agressão ambiental, entre outros. O prefácio da obra é assinado pela professora de Literatura, Amarílis Tupiassu.

“Essência e Margem” foi precedido de “Floresta dos Sentimentos”, lançado por volta de 2011, e “Maré Lançante”, em 2017. “Eu tive fases, a minha primeira foi de escrever por impulso”, revela.

Na atual fase, Zenaldo buscou uma estética livre de rimas e de métricas. “Procuro, através da escrita, fazer com que o leitor não seja o mero agente passivo que recolha as palavras, mas que seja também um protagonista da escrita. Eu procuro na pontuação e sinalização, deixar livre a possibilidade do leitor contribuir para novos significados da leitura”, explica.

“Gosto desde criança de literatura. Vivi num ambiente que favorecia, a minha mãe foi professora de Literatura e Letras, meu pai também foi voltado às artes. Esse ambiente familiar acabou se estendendo também ao círculo de amizades. A leitura foi o sentido maior para que a gente pudesse se atrever a escrever poemas”, declara. Ele já está produzindo o próximo livro de poemas.

O vice-presidente da APL, João Augusto Oliveira, elogiou: “É muito importante para a academia (ter um acadêmico em produção). O Zenaldo é um grande membro que temos, pois enriquece a academia, é atuante e dinâmico. Ele é um grande poeta e escritor”.

A sessão de autógrafos contou com os shows musicais do saxofonista Marcos Puff e do violonista e escritor Salomão Habib, sendo esse último também membro da APL.