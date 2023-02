Ester Sá estreia na literatura com 'Pedro Malasartes e o Pássaro Lapão'

A artista Ester Sá estreia na literatura com o livro infantil “Pedro Malasartes e o Pássaro Lapão” (Amo! Editora). Conhecida e premiada contadora de histórias, atriz e cantora da cena belenense, Ester Sá apresenta um cordel com histórias do arteiro Pedro Malasartes, personagem popular de ‘causos’ do Brasil. As ilustrações são de Luciana Leal. O lançamento do livro será no próximo domingo, 5, no Sesc Ver-o-Peso, a partir das 10h da manhã. A programação contará com sessão de autógrafos e contação da história “Outras do Malasartes”.

“Escrever livros tem sido um nova aventura, que me desafiou a criar para o leitor que terá nas mãos as palavras, as ilustrações e viajará por eles com a sua imaginação. Penso (a literatura) como uma nova forma de experimentar a presença, mesmo sem estar fisicamente na hora da leitura, mas estarei na energia que a obra transporta”, relata Ester Sá.

Ela conta que, apesar desta ser a primeira publicação em livro, o exercício da escrita já estava na rotina dela. “Há muitos anos eu escrevo para a cena, e escrevia raciocinando o texto na boca do ator ou do contador de histórias, e, muitas vezes, era eu mesma quem ia pra cena levando essa escrita”.

Capa do livro (Divulgação)

Trajetória

Ester Sá possui uma longa trajetória no teatro, na contação de histórias e no audiovisual. Ela recebeu o Prêmio Funarte de Dramaturgia, em 2004. Dirigiu e atuou em vários espetáculos, como a ópera infanto-juvenil “O Viajante das Lendas Amazônicas”, as peças teatrais “Cartas para a Paz”, “La Fábula” e “Tambor de Dentro”, e os repertórios de contação de histórias como “Uma História com Mil Macacos”, “O Abanador Mágico do Tengu”, “A Mãe D’Água”, “Amor, confete e serpentina” e “A Pereira da Tia Miséria”, entre outros.

Ela criou o espetáculo teatral “Iracema voa”, sobre a vida e obra de Iracema Oliveira, premiado pela Funarte na categoria intercâmbio com a cultura popular, e o espetáculo narrativo "Nina, brincadeira de Menina", sobre a artesã Nina Abreu, do Brinquedo de Miriti. Fez a narrativa de “Pedro e o Lobo”, de Serguei ProKofiev, com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o Quinteto de Sopros da Orquestra Sinfônica do Paraná.

No cinema, dublou animações paraenses, como "A Onda- festa na Pororoca" e "O Rapto do Peixe-Boi”, de Cássio Tavernard, e “Nossa Senhora dos Miritis”, de Andrei Miralha; e produziu o curta-metragem “Quem vai levar Mariazinha para passear?- o filme”, pelo edital Curta Criança do Ministério da Cultura e Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Lançamento

O lançamento do livro “Pedro Malasartes e o Pássaro Lapão” terá o toque de Ester Sá com uma programação especial para as crianças. “Vou apresentar uma contação de histórias. Não vou apresentar a história do livro, mas sim outros causos deste famoso personagem brasileiro, o Pedro Malasartes”, antecipa a artista.

Após a apresentação, haverá a venda de exemplares do livro com sessão de autógrafos. Pedro Malasartes é um anti-herói cheio de humanidade que balança entre o bem e o mal. Na história do livro, um rico coronel rouba cabras de um velho morador da cidade, mas Malasartes não deixa barato e põe um mirabolante plano em ação para fazer justiça ao modo dele.

Após o lançamento, o livro poderá ser adquirido na editora e na Banca do Alvino, na Praça da República. “Pretendo também fazer outros eventos de lançamento, em outros lugares”, adianta a artista.

Agende-se:

Ester Sá lança o livro “Pedro Malasartes e o Pássaro Lapão”

Dia: domingo, 05

Hora: 10h

Local : Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522, Campina)

Gratuito