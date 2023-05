Belém recebe “Caravana Meu Bairro, Minha Língua” com participação de Pelé do Manifesto

Ainda em comemoração ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, 5 de maio, Belém vai receber nesta sexta-feira (12) a "Caravana Meu Bairro, Minha Língua ". A programação será conduzida pelo rapper lusófono, professor de português/ literatura e ativista cultural carioca Vinicius Terra e terá a participação da dupla lusitana Lavoisier e os artistas paraenses Pelé do Manifesto e a Orquestra Aerofônica. O evento será no teatro do Sesi, às 20h.

O evento consiste em encontros pelo Brasil com outros pares que ressignificam o idioma e a cultura. Por meio da história de cada artista (suas cores, vozes, nações e origens), a oportunidade de mostrar uma língua democrática, descentralizada, descolonizada e cada vez mais alinhada ao tempo.

"Meu Bairro, Minha Língua" é a redescoberta das raízes, heranças culturais e relações históricas, por intermédio da música, a partir da aproximação de artistas da língua portuguesa. Os bairros da língua portuguesa são o foco de percepção das mudanças no idioma e como cada artista local compreende e percebe a questão linguística e ao mesmo tempo a memória afetiva de seu bairro de origem em suas criações.

O objetivo do evento é aproximar os distantes que pensam novas formas de usar a língua como conectora de bons sentimentos.

O espetáculo surge dos desdobramentos da canção homônima lançada em 2021, criada para o acervo do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. O processo criativo da música se transformou na série “Meu Bairro, Minha Língua”, disponível no GloboPlay, Canal Futura e RTP África. A canção tem participações especialíssimas de Elza Soares, Linn da Quebrada, do luso-cabo-verdiano Dino D’Santiago e da dupla portuguesa Lavoisier.

Um pouco sobre os artistas

Vinicius Terra nasceu na Pavuna, periferia do Rio de Janeiro. E conseguiu unir suas duas vocações ao longo de sua trajetória: rapper e professor de língua portuguesa e literatura. Aos poucos tornou-se um ativista cultural sob a pauta lusófona, desenvolvendo projetos educacionais e festivais de intercâmbio à luz de dois conceitos: “Rap Lusófono” e "Nova Lusofonia”, que originaram o projeto “Meu Bairro, Minha Língua”.

Lavoisier é formado por Roberto Afonso e Patrícia Relvas, que nasce com a necessidade interior de criar um diálogo, onde a expressão musical é elevada ao seu expoente mais sensível. A estadia em Berlim entre 2009 e 2013 criou-lhes um olhar e, com a distância, chegou a inevitável “saudade”.

Pelé do Manifesto é rapper da cidade de Belém do Pará e morador do bairro da Cremação, que ingressou no movimento Hip Hop em 2009, mas desde 2006 já escrevia suas poesias. Filho das batalhas de Mc e amante de underground, o artista bombou no Brasil com a música "Sou Neguinho". Em 2015 gravou uma música com um MC Paulista chamado Nocivo Shomon além de participar de alguns eventos de grande nome em São Paulo e de Brasília, aos poucos vem se consolidando no rap nacional e sendo um dos mais expoentes no seguimento rap da região norte.

A Orquestra Aerofônica é uma banda que tem como marca o uso de 5 instrumentos de sopro que se somam ao DJ Pro EFx e a percussão, resultando em um repertório autoral instrumental que flerta com músicas cantadas.

Serviço:

Teatro do Sesi

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540. Bairro: Marco.

Dia: 12/05/23

Hora: 20h

Ingresso: R$30,00 (inteira)/R$15,00 (meia)

Venda: Bilheteria do Teatro do Sesi e Site Sympla