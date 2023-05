Senac promove a primeira edição da Feira do Livro no Pará

A primeira edição da Feira do Livro do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) começa nesta terça (9) com oito expositores que vão apresentar uma literatura diversificada aos visitantes com preços agradáveis como forma de incentivar e facilitar o acesso à leitura. A programação será no Centro de Educação Profissional de Belém, de 9h às 19h, localizado na avenida Serzedelo Corrêa. O evento encerra na quarta-feira (10).

A programação tem como tema “Leitura: A chave para empreender na vida profissional” e surgiu com a ideia de promover aos estudantes e público geral um maior envolvimento com o universo da literatura, por meio da exposição de editoras e livrarias diversas, comercialização de livros de diferentes segmentos, além de bate-papo com autores e atividades para estimular a leitura no público jovem e adulto.

Miracyr Maia, que é bibliotecária do Senac e uma das organizadoras do evento, diz que a ideia da Feira surgiu a partir de algumas programações já existentes no Senac. Mas a partir de agora a intenção é que a Feira faça parte da agenda e ocorra anualmente.

Além dos estandes, a programação também conta com o bate-papo. Na terça (9), às 15h, terá “A influência da leitura no mundo Geek”, com os criadores de conteúdo da página Animegeek Belém. Em seguida a Leitura Dramatizada da obra “Porca e Pimenta: Breve Aventura de Alice no País das Maravilhas, que será interpretada pelos jovens das turmas do Programa de Aprendizagem Profissional de Qualificação.

Na quarta-feira (10), às 10h, a dinâmica ocorrerá na Biblioteca do Senac, com o Workshop “Criação de Histórias em Quadrinhos”, ministrado por Rosinaldo Pinheiro, de A Turma do Açaí. No turno da tarde a palestra “A Leitura Transforma Vidas” será apresentada pelo escritor Wilson Amoras.

Haverá ainda exposição de ilustrações produzidas pelos alunos do Senac sobre a temática “Leitura: a chave para empreender na vida profissional”, com mostra de produções autorais feitas a partir de Técnicas de ilustração livre em aquarela, grafite, giz de cera, dentre outros.

A Feira contará com estandes da Livraria Saraiva; Livraria Didática, da UFPA; Editora Dalcídio Jurandir; Imprensa Oficial do Pará – IOEPA; Editora Paka-Tatu; A Turma do Açaí; Romeu Neto; Wilson Tadeu Amoras - Editora Eu Sou um Livro; Núcleo Gera UFPA e AnimeGeek.

Para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac no Pará, o evento se propõe a valorizar o hábito da leitura leitura e destacar aa Bibliotecas físicas e digitais como ambientes de construção de saberes, especialmente para a vida profissional.

Serviço:

Senac – Feira de Livros

09 e 10 de maio

9h às 19h

Local: Senac CEP Belém. Endereço: Av Serzedelo Corrêa, 279. Entre Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt

Entrada Franca

*Palestras e workshops têm vagas limitadas.