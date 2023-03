Senac e Cisco oferecem oportunidade de formação gratuita em Cibersegurança

Até 05 de março acontecem as inscrições para a Maratona CiberEducação Cisco Brasil. Uma jornada educacional 100% online e gratuita, que conta com a parceria do Senac. A Maratona começa com a oportunidade de formação no curso exploratório “Fundamentos em Cibersegurança” da Cisco Networking Academy (NETAcad) e o programa segue com outras fases de desenvolvimento profissional para quem se sair bem na primeira.

Para se inscrever os interessados devem acessar o site do Senac Pará e clicar no banner da Maratona para ter acesso à página de inscrições na Cisco Net Acad. O material de estudo será liberado a partir do dia 06 de março.

A Cisco é uma das maiores empresas globais de tecnologia para redes e comunicações e tem firmado parcerias com grandes instituições brasileiras visando suprir a escassez de profissionais qualificados para o mercado de Tecnologia da Informação. De acordo com dados da Security Certifications Organization, até 2025 o número de profissionais qualificados em segurança cibernética precisará crescer 145% para conseguir atender às empresas em todo o mundo. Isso significa que a procura por profissionais desta área está cada vez maior, porém faltam pessoas qualificadas para suprir tais necessidades.

Sempre antenado às principais tendências do mercado, o Senac Pará é uma Academia Cisco, ou seja, habilitado a oferecer cursos oficiais CISCO seguindo os mesmos padrões nacionais e internacionais. E não poderia ficar de fora deste importante programa que é a Maratona CiberEducação Cisco Brasil.

VEJA MAIS

SOBRE O PROGRAMA

O Programa CiberEducação Cisco Brasil combina os esforços de transformação digital da iniciativa Brasil Digital e Inclusivo com as oportunidades educacionais da Cisco Networking Academy (NetAcad), com o intuito de atender à crescente demanda por profissionais nesta área e estimular a empregabilidade de estudantes em cibersegurança.

A primeira fase do programa conta com autoaprendizado onde o participante pode seguir no seu ritmo em uma maratona de 3 semanas para realizar o curso Fundamentos em Cibersegurança (30h), onde os participantes aprenderão os conceitos básicos necessários para entender e combater os crimes cibernéticos; Entender os controles de segurança para redes, servidores e aplicativos; Como implementar os procedimentos adequados para a disponibilidade e o sigilo dos dados; e Desenvolver o pensamento crítico e as qualificações profissionais de resolução de problemas usando equipamentos reais e o Cisco Packet Tracer.

Ao final desta fase, os 1500 melhores alunos selecionados, estarão aptos para avançar no Programa de capacitação profissionalizante com bolsas de estudo gratuitas. Os melhores alunos da primeira etapa serão selecionados para a formação profissionalizante (CCNA1 + CyberOps Network Security), assim como conhecimentos complementares, oferecidos em conjunto com parceiros educacionais da Cisco.