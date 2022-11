Inscrições para graduação do Senac EAD estão abertas

Estão abertas as inscrições no processo seletivo para os cursos de Graduação do Senac EAD. São 29 opções de formações superiores nas áreas de comércio, design, educação, gestão, meio ambiente e tecnologia da informação. Dentre os cursos ofertados estão Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Biologia, Bacharelado em Administração e em Ciências Contábeis; Tecnologia em Comércio Exterior, Marketing, além de dois novos cursos que acabaram de chegar ao portfólio: Tecnologia em Rede de Computadores e Tecnologia em Design de Interiores.

Com metodologia que reforça a importância de unir a teoria à prática, os cursos de Graduação EAD, autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), oferecem flexibilidade de horário e comodidade para o aprendizado, preparando o profissional para demandas do mercado de trabalho.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo portal da Rede Senac EAD, www.ead.senac.br/graduacao/ , até 08/02/2023. Acessando o site os interessados podem conferir a lista completa de cursos disponíveis, o polo mais próximo para os momentos presenciais e as orientações constantes no edital sobre a seleção. No Pará, o Senac possui polos da graduação EAD em Ananindeua, Barcarena, Belém, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém.

O processo seletivo ocorre por meio da realização de uma redação on-line. A instituição disponibiliza cinco temas que serão apresentados na ficha de inscrição e o resultado será enviado ao candidato em até 72 horas.

Outra forma de ingresso na Graduação Senac EAD é a nota do Exame Nacional do Ensino Médio. No ato da inscrição (que segue até 08/02/2023) o candidato deverá informar a nota obtida no Enem. Do mesmo modo, quem já concluiu uma graduação pode apresentar o diploma e ingressar no primeiro semestre do curso, sem precisar participar de uma nova seleção.

As turmas terão início em fevereiro de 2023, conforme cronograma disponível no edital, onde também é possível conferir todos os passos para a matrícula, bem como a política especial de descontos nas mensalidades.

Educação a Distância

No Senac EAD o aluno recebe todo suporte nas atividades virtuais, além de material didático personalizado, publicações, recursos multimídia e uma metodologia planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades profissionais.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem tem interface moderna, dinâmica, responsiva para se adaptar a telas de smartphones, tablets e com acessibilidade. Além disso, o estudante conta com uma estrutura completa, biblioteca virtual, acolhimento dos tutores, professores com as melhores titulações do mercado, bem como programa de ambientação.

As aulas são totalmente on-line e os encontros presenciais obrigatórios nos cursos de graduação Senac EAD são destinados à realização de provas, duas vezes por semestre, nos Polos de Apoio Presencial. O candidato deverá optar pelo Polo de sua preferência no ato do preenchimento da ficha de inscrição.

Com mais de 75 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro na Educação a Distância (EAD) no Brasil e segue sendo referência nesta modalidade de ensino. Para mais detalhes ou em caso de dúvidas, fale com a Coordenadoria de Educação a Distância do Senac Pará pelo (91)4009-6834, e-mail atendimento@pa.senac.br ou procure a unidade Senac mais perto de você.