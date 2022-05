Guia de Turismo: entenda como é a formação e atuação profissional

Viajar e conhecer novas paisagens, culturas, sabores e pessoas são grandes prazeres que o turismo proporciona. Na passagem por uma cidade, estado ou país diferente do seu local de origem é comum contar com os serviços do guia de turismo, um profissional responsável por prestar informações e promover experiências que tornam uma viagem ainda melhor.

Os guias de turismo atuam em espaços como museus, centros culturais, parques naturais e temáticos, terminais de transporte, agências de viagem e operadoras turísticas. São eles que apresentam aos visitantes informações sobre os aspectos socioculturais, históricos, ambientais e geográficos de um local ou uma região, além de prestar serviços na recepção, condução, orientação e assistência a pessoas e grupos de passeio.

Com uma responsabilidade tão grande, é fundamental que esses profissionais tenham formação técnica qualificada e sejam habilitados para desempenhar a função. A vantagem é que hoje é possível se capacitar utilizando ferramentas tecnológicas e em curto intervalo de tempo.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece o curso Técnico em Guia de Turismo na modalidade de educação a distância. Nesta modalidade, o aluno faz seu próprio horário e pode acessar as aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem em qualquer dia da semana, como preferir, podendo sempre contar com suporte da plataforma ou do tutor. Além disso, semanalmente é realizado um encontro on-line em tempo real, onde os estudantes interagem com os colegas e com o docente especialista em fóruns de discussão.

O aluno conta ainda com outros recursos tecnológicos como simuladores, aula narrada, podcast, objetos de aprendizagem, jogos online e biblioteca digital. Para isso, basta ter um computador, notebook, tablet ou smartphone com acesso à internet. Carolina Franco, coordenadora de Educação a Distância do Senac PA e especialista em tecnologias na educação, ressalta que a plataforma facilita os estudos a qualquer hora e lugar.

“Há vários alunos advindos de outros municípios que têm a oportunidade de cursar esta formação graças ao ensino a distância. Muitos procuram o curso pois já atuam na área, mas desejam regularizar sua atuação e se profissionalizar de fato, fomentando desenvolvimento no turismo local. A exemplo disso, temos alguns alunos e ex-alunos dos municípios de Marabá, Bragança, Castanhal, do Arquipélago do Marajó, etc”, afirma.

Carolina Franco, coordenadora da Educação a Distância do Senac PA, destaca as vantagens de obter qualificação por meio do ensino remoto (Divulgação / Senac PA)

Além disso, o curso Técnico em Guia de Turismo oferece atividades presenciais que potencializam o aprendizado. Ao longo dos 12 meses de formação, são ofertados quatro encontros para visitas e viagens técnicas, que envolvem, por exemplo, a participação em city tour, roteiros de viagem regional e nacional e simulações de procedimentos de aeroporto. Os custos já estão inclusos no valor investido no curso.

“A realização das atividades práticas obrigatórias possibilita ao aluno vivenciar a realidade do cotidiano do guia de turismo em diferentes situações”, pontua Carolina Franco que destaca outras vantagens da formação pelo Senac: “Com uma forma de ensino flexível e de fácil entendimento, o curso se adapta à sua rotina e torna você o protagonista da sua aprendizagem”.

Com cerca de dez anos de experiência na prestação de atendimento turístico, Andrea Scafi buscou o curso para formalizar sua situação e qualificar o trabalho que realiza com foco nos destinos do arquipélago do Marajó. Ela conta que, a princípio, resistiu em estudar na modalidade EAD, mas hoje vê com bons olhos a comodidade que a tecnologia proporciona.

Andrea Scafi, ao centro, diz que a formação pelo Senac vai qualificar o trabalho que ela já realiza nos municípios do Marajó (Arquivo pessoal)

“Ficou muito mais fácil o nosso contato com o tutor que está lá no Rio Grande do Sul. Eu não estive presente em algumas atividades em Belém porque estava em atendimento aqui no município de Soure, mas pude acessar a plataforma e o professor estava lá para me dar uma aula enriquecedora”, diz Andrea, que também atua como produtora cultural e é uma das idealizadoras da rede feminina de turismo criativo Viva Marajó.

“O meu objetivo é desenvolver o destino Marajó. Eu sou de Belém e essa é uma retribuição que eu posso dar apresentando para o visitante o que de melhor tem nessa terra”, afirma ela, destacando que encara a conclusão do curso como uma conquista. “Pra mim, é uma realização profissional, mas acima de tudo é uma realização pessoal porque eu sonhava em terminar o meu curso de Guia de Turismo pelo Senac. Eu batalhei, corri atrás e agora, no segundo semestre, vou conseguir realizar esse sonho”.

