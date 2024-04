Corpo de Ziraldo é velado no Rio; familiares e amigos prestam últimas homenagens

Familiares e amigos do desenhista e escritor Ziraldo prestam, neste domingo (7), as últimas homenagens ao artista, que morreu no último sábado (6), aos 91 anos, de causas naturais. O velório, aberto ao público, está sendo realizado Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. O sepultamento será durante a tarde e está marcado para 16h30 no Cemitério São João Batista, na Zona Sul da cidade.

"Meu pai é uma pessoa cuja obra tem uma grande conexão com as pessoas. Naquelas filas enormes das bienais vinham o avô, o filho e o neto e, às vezes, o bisneto. Todos com um livro esmagado, lido, usado. E isso é lindo", declarou a filha de Ziraldo, a cineasta Daniela Thomas, em entrevista ao G1 Rio de Janeiro.

Nascido no ano de 1932 em Caratinga, município de Minas Gerais, o cartonista brasileiro criou personagens emblemáticos, entre eles o “Menino Maluquinho” e a “Turma do Pererê”, deixando um legado na literatura e em outras áreas artísticas. Maior sucesso do artista, a obra "O Menino Maluquinho" também gerou livro de origem publicado em 1980, rendeu inúmeros quadrinhos, animações e até mesmo produções de cinema.

Ziraldo morreu dormindo em casa, no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

