Edmilson Rodrigues manifesta pesar pelo falecimento de Ziraldo: ‘seguirá eterno’

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, manifestou pesar pela morte do escritor e cartunista Ziraldo, na tarde deste sábado (06). Por meio de uma publicação nas redes sociais, ele lamentou o falecimento do artista e lembrou de Ziraldo pela sua genialidade. O criador do “Menino Maluquinho” morreu enquanto dormia, na casa dele, localizada no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“O genial Ziraldo seguirá eterno. Chargista, caricaturista, jornalista, comprometido com as lutas do povo, foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal ‘O Pasquim’, um dos principais veículos a combater a censura, o arbítrio e ditadura militar no Brasil. Ziraldo eterno”, declara Edmilson.