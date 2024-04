Ziraldo morreu: relembre a passagem do artista por Belém durante a Feira do Livro em 2013

O escritor e cartunista Ziraldo, que faleceu aos 91 anos, neste sábado (6), esteve em Belém, em abril de 2013, durante XVII Feira Pan-Amazônica do Livro. Na ocasião, ele participou de um bate-papo com os fãs durante a programação cultural. Ziraldo também foi uma das personalidades homenageadas pelo evento naquele ano. O artista é reconhecido por ser o criador de personagens clássicos da literatura infantil brasileira, como “O Menino Maluquinho” e a “Turma do Pererê”

No evento, diversos foram os fãs, entre crianças e adultos, que estiveram presentes no encontro. Mas essa não foi a primeira vez que Ziraldo esteve na feira. Em 2013, aos 80 anos na época, foi a quinta passagem dele pelo evento. Durante a programação, ele falou sobre a importância da educação e, sobretudo, da leitura, que, como foi falado por ele no evento, é uma aliada importante no processo educacional.

Já outra passagem mais recente do criador do "Menino Maluquinho" na capital paraense foi em junho de 2016, também em meio à Feira do Livro. Ainda na mesma vinda a Belém, o cartunista também participou de um bate-papo com estudantes da escola Lar de Maria durante um sarau literário. O evento contou com mais de 200 crianças, que tiveram a oportunidade de apreciar as obras do artista e ouvir sobre a trajetória artística dele.

Ziraldo foi recebido com carinho pelos estudantes, que o rodearam de abraços e pedidos de autógrafo. Ainda durante o sarau, ele prestigiou a apresentação teatral das crianças da escola. Nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932, Ziraldo Alves Pinto teve uma infância marcada pela leitura. Desde cedo demonstrou talento para o desenho, com sua primeira publicação aos seis anos no jornal “A Folha de Minas”.