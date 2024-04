Governador Helder Barbalho lamenta morte do escritor e cartunista Ziraldo

Após a morte do desenhista, escritor e cartunista Ziraldo, aos 91 anos, na tarde deste sábado (06), o Governador do Pará, Helder Barbalho, por meio das redes sociais, manifestou pesar pela morte do artista. Ziraldo foi criador de personagens de destaque e conhecidos pelos brasileiros como “O Menino Maluquinho” e a “Turma do Pererê”.

“Lamento o falecimento do grande artista brasileiro Ziraldo. Sua obra, como 'O Menino Maluquinho', encantou gerações e marcou a cultura nacional. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos admiradores. Ziraldo sempre será lembrado com carinho e gratidão. Descanse em paz”, diz o comunicado.

Ursula Vidal, atual secretária de Cultura do Estado do Pará, também lamentou a morte de Ziraldo. Por meio das redes sociais, ela escreveu: "Os macaquinhos do sótão estão calados, nossa cuca confusa, nossa infância em silêncio triste porque Ziraldo partiu", começa a nota. "Aos 91 anos, o mineiro de Caratinga morreu dormindo, em sua casa, no Rio. Ziraldo nos deixa um legado de personagens amados pelas infâncias brasileiras", afirma Ursula.

Segundo ela, esse era o "traço mais conhecido e presente na memória coletiva do país - e a história de um homem genial, sensível e corajoso, preso durante a ditadura porque lutou pela democracia na vida e nas páginas da revista Pasquim, da qual foi um dos fundadores", finaliza a titular da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O artista veio a falecer durante o sono, na própria residência localizada no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além da contribuição para a literatura infantil, Ziraldo foi um destacado chargista, caricaturista e jornalista, co-fundador do jornal “O Pasquim” na década de 1960, com publicações contra a ditadura militar no Brasil.