'Um dos maiores expoentes da cultura’, diz presidente Lula sobre a morte de Ziraldo

O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste sábado (06), a morte do cartunista, desenhista e escritor Ziraldo. Nas redes sociais, o chefe do executivo escreveu que Ziraldo foi um dos maiores expoentes da cultura do Brasil. Aos 91 anos, Ziraldo morreu no Rio de Janeiro. A família informou na tarde deste sábado que o artista faleceu dormindo, em casa, no bairro da Lagoa.

"O Brasil perdeu neste sábado, 6/4, um de seus maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país. Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira. O Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido, povoou mentes e a imaginação de crianças de todas as idades em todas as regiões", relata o presidente.

Sobre o personagem, que é um dos mais conhecidos de Ziraldo, o presidente continua: “Um livro que virou filme, peças, pautou músicas e vem sendo passado de pais para filhos como sinônimo de inocência, curiosidade e beleza, além de um olhar esperançoso em relação aos imensos potenciais do mundo em que vivemos”, completa Lula.

O presidente também ressaltou a contribuição de Ziraldo para a democracia durante os anos do regime militar. “São inúmeras e diversas as contribuições de Ziraldo, seja com a turma do Pererê, em seu trabalho à frente do Pasquim, nos anos da ditadura, em livros inesquecíveis, como Flicts, e num extenso trabalho em revistas e jornais brasileiros”, frisa.

“Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão. Nesse momento de imensa tristeza, me solidarizo com os familiares, amigos, parentes e fãs de Ziraldo”, finaliza o presidente.

Políticos prestam homenagem à Ziraldo

Além de Lula, ministros, deputados e senadores também homenagearam Ziraldo a obra do artista.

Margareth Menezes, ministra da Cultura:

"Uma perda irreparável. Ziraldo foi uma fonte de inspiração. Lembro-me do tempo em que participei de uma montagem baiana da peça 'O Menino Maluquinho'. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Obrigada por tudo, Ziraldo. Sua partida deixa um vazio imenso."

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso:

"Ídolo de uma geração de crianças, morreu, neste sábado, o mineiro de Caratinga Ziraldo, um dos maiores cartunistas do país, inspiração para todos os brasileiros. Seus personagens, principalmente o Menino Maluquinho, marcaram gerações."

Camilo Santana, ministro da Educação:

Com muita tristeza recebo a notícia da morte do desenhista, chargista, caricaturista e jornalista Ziraldo. Ele foi um dos fundadores do jornal “O Pasquim”, nos anos 60, e deixa um imenso legado à cultura brasileira, com o seu Menino Maluquinho e tantas outras criações. Sentimentos a familiares e amigos."