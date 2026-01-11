Que horas começa o Globo de Ouro 2026? Veja onde assistir à premiação

O Globo de Ouro 2026, uma das maiores premiações do cinema e televisão, ocorre nesse domingo (11). Entre os indicados, está o filme “O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura, estrela da produção. Em 2025, o cinema brasileiro ganhou uma estatueta com a vitória de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz.

Que horas começa o Globo de Ouro 2026?

O Globo de Ouro 2026 inicia às 21h30, no horário de Brasília.

Onde assistir ao Globo de Ouro 2026?

O Globo de Ouro 2026 será transmitido no canal TNT, na plataforma de streaming HBO Max e na TV Globo. Em televisão aberta, a premiação será exibida após o Fantástico.

Em quais categorias “O Agente Secreto” foi indicado no Globo de Ouro 2026?

No Globo de Ouro 2026, “O Agente Secreto” foi indicado a três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com o trabalho de Wagner Moura.