Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Globo de Ouro 2026 pode consagrar Wagner Moura por 'O Agente Secreto'

Filme de Kleber Mendonça Filho concorre em três categorias, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Estrangeira

Gustavo Vilhena*
fonte

O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre em três categorias. (Reprodução)

A contagem regressiva para um dos principais eventos do cinema que antecedem o Oscar chega ao fim neste domingo (11). A cerimônia do Globo de Ouro 2026 será realizada a partir das 22h, no horário de Brasília, e traz o cinema brasileiro entre os destaques da premiação.

O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Ator em Filme de Drama, com Moura no papel principal. O filme foi lançado em novembro de 2025.

VEJA MAIS

image Revista americana aposta em vitórias de Wagner Moura e 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro
O veículo aponta o brasileiro como provável vencedor da categoria

image 'Vanity Fair' aposta em vitória de Wagner Moura como Melhor Ator no Globo de Ouro
Segundo a publicação, os votantes do prêmio estão cada vez mais diversos e internacionais, o que deve beneficiar Moura na hora da votação

Expectativa cresce após vitória brasileira na edição anterior

Na edição anterior do Globo de Ouro, a atriz Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz de Drama pela interpretação de Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”. O resultado aumentou a expectativa do público brasileiro para a premiação deste domingo, especialmente pela possibilidade de Wagner Moura repetir o feito na categoria de atuação.

Além da disputa individual, “O Agente Secreto” também aparece como candidato nas categorias principais da noite, o que reforça o protagonismo do cinema brasileiro na temporada de premiações internacionais.

Especialistas apontam chances reais de vitória para Wagner Moura

Para o professor de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA), Alex Damasceno, a presença de um filme brasileiro na disputa torna a cerimônia ainda mais atrativa. Segundo ele, Wagner Moura surge como um nome forte na categoria de Melhor Ator – Drama.

“Acho que é sempre divertido acompanhar essas premiações quando filmes brasileiros estão concorrendo, é como se o nosso país disputasse um campeonato. Acredito que Wagner Moura tenha mais chances de vencer o prêmio de Melhor Ator de Drama, pois os atores favoritos norte-americanos estão na categoria de Comédia”, avalia.

Reconhecimento internacional amplia debate sobre o cinema brasileiro

O produtor de conteúdo digital especializado em cinema, Lucas Lorran, destaca que a presença de mais uma produção brasileira no Globo de Ouro ajuda a ampliar a percepção sobre a diversidade do cinema nacional, para além das comédias.

“Ao mesmo tempo em que premiações estrangeiras servem para a ‘classe vira-lata brasileira’ valorizar nosso cinema, cresce entre nós um desejo de buscar mais histórias daqui. O cinema no Brasil vai muito além da comédia. Tem drama, terror, aventura. E ver Wagner e Fernanda, rostos conhecidos das novelas e séries brasileiras, sendo premiados lá fora, aumenta nossa autoestima”, afirma.

Concorrência internacional pode dificultar vitória do filme

Já o cineasta e estudante de Cinema da UFPA, Crystian Jatene, avalia que “O Agente Secreto” pode enfrentar concorrência forte em algumas categorias, especialmente com o drama norueguês “Valor Sentimental”, que também disputa os principais prêmios.

“Acredito que Wagner Moura, na categoria de Melhor Ator – Drama, seja quem tem mais chances de trazer o prêmio para casa. Após a premiação de Fernanda Torres no ano passado, o Globo de Ouro se mostrou mais aberto a premiar atores estrangeiros”, explica.

Segundo ele, veículos norte-americanos apontam Wagner Moura como um dos favoritos, ao lado do ator Michael B. Jordan. Ainda assim, Jatene destaca que, nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Filme – Drama, o favoritismo segue com “Valor Sentimental”, embora o longa brasileiro seja visto como um possível concorrente direto.

“Se há algum filme capaz de incomodar o favorito norueguês, é o nosso ‘O Agente Secreto’”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Globo de Ouro

Wagner Moura

o agente secreto

cinema brasileiro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda