Globo de Ouro 2026 pode consagrar Wagner Moura por 'O Agente Secreto'

A contagem regressiva para um dos principais eventos do cinema que antecedem o Oscar chega ao fim neste domingo (11). A cerimônia do Globo de Ouro 2026 será realizada a partir das 22h, no horário de Brasília, e traz o cinema brasileiro entre os destaques da premiação.

O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Ator em Filme de Drama, com Moura no papel principal. O filme foi lançado em novembro de 2025.

Expectativa cresce após vitória brasileira na edição anterior

Na edição anterior do Globo de Ouro, a atriz Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz de Drama pela interpretação de Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”. O resultado aumentou a expectativa do público brasileiro para a premiação deste domingo, especialmente pela possibilidade de Wagner Moura repetir o feito na categoria de atuação.

Além da disputa individual, “O Agente Secreto” também aparece como candidato nas categorias principais da noite, o que reforça o protagonismo do cinema brasileiro na temporada de premiações internacionais.

Especialistas apontam chances reais de vitória para Wagner Moura

Para o professor de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA), Alex Damasceno, a presença de um filme brasileiro na disputa torna a cerimônia ainda mais atrativa. Segundo ele, Wagner Moura surge como um nome forte na categoria de Melhor Ator – Drama.

“Acho que é sempre divertido acompanhar essas premiações quando filmes brasileiros estão concorrendo, é como se o nosso país disputasse um campeonato. Acredito que Wagner Moura tenha mais chances de vencer o prêmio de Melhor Ator de Drama, pois os atores favoritos norte-americanos estão na categoria de Comédia”, avalia.

Reconhecimento internacional amplia debate sobre o cinema brasileiro

O produtor de conteúdo digital especializado em cinema, Lucas Lorran, destaca que a presença de mais uma produção brasileira no Globo de Ouro ajuda a ampliar a percepção sobre a diversidade do cinema nacional, para além das comédias.

“Ao mesmo tempo em que premiações estrangeiras servem para a ‘classe vira-lata brasileira’ valorizar nosso cinema, cresce entre nós um desejo de buscar mais histórias daqui. O cinema no Brasil vai muito além da comédia. Tem drama, terror, aventura. E ver Wagner e Fernanda, rostos conhecidos das novelas e séries brasileiras, sendo premiados lá fora, aumenta nossa autoestima”, afirma.

Concorrência internacional pode dificultar vitória do filme

Já o cineasta e estudante de Cinema da UFPA, Crystian Jatene, avalia que “O Agente Secreto” pode enfrentar concorrência forte em algumas categorias, especialmente com o drama norueguês “Valor Sentimental”, que também disputa os principais prêmios.

“Acredito que Wagner Moura, na categoria de Melhor Ator – Drama, seja quem tem mais chances de trazer o prêmio para casa. Após a premiação de Fernanda Torres no ano passado, o Globo de Ouro se mostrou mais aberto a premiar atores estrangeiros”, explica.

Segundo ele, veículos norte-americanos apontam Wagner Moura como um dos favoritos, ao lado do ator Michael B. Jordan. Ainda assim, Jatene destaca que, nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Filme – Drama, o favoritismo segue com “Valor Sentimental”, embora o longa brasileiro seja visto como um possível concorrente direto.

“Se há algum filme capaz de incomodar o favorito norueguês, é o nosso ‘O Agente Secreto’”, conclui.