'Vanity Fair' aposta em vitória de Wagner Moura como Melhor Ator no Globo de Ouro

A revista norte-americana Vanity Fair publicou nesta segunda-feira, 5, suas apostas para o 83º Globo de Ouro, que ocorre no próximo domingo, 11, e elegeu o ator Wagner Moura como provável vencedor da categoria Melhor Ator em Filme de Drama por seu papel em O Agente Secreto.

Segundo a publicação, os votantes do prêmio estão cada vez mais diversos e internacionais, o que deve beneficiar Moura na hora da votação. Outro fator importante é que os principais concorrentes do brasileiro, como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, concorrem em outra categoria - Melhor Ator em Filme de Comédia.

Para a revista, a disputa em filmes de drama engloba dois atores - Moura, por seu papel em O Agente Secreto, e Michael B. Jordan, por seu papel em Pecadores. "Será que os votantes do Globo de Ouro vão repetir o que fizeram no ano passado e premiar um ator brasileiro em vez de atuações mais populares ou famosas?", questionou o jornalista John Ross durante o texto.

"A vitória de Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui foi uma grande surpresa no Globo de Ouro de 2025, mas agora sabemos o quão grande é o contingente brasileiro entre os votantes da premiação", continuou.

"Por um lado, os eleitores podem querer não repetir o ano passado e conceder outro prêmio de atuação a um protagonista brasileiro. Por outro, é difícil negar a força da atuação de Moura, que já lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator em Cannes." A publicação, então, aposta na vitória de Moura, mas ressalta que a disputa será acirrada.