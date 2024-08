Viola Davis elogia Rebeca Andrade mais uma vez pela medalha de ouro: 'Você é uma luz!'

Além de ser a maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade também tem o reconhecimento de uma das atrizes mais renomadas de Hollywood. Viola Davis voltou a elogiar a ginasta após a conquista da medalha de ouro no solo nas Olimpíadas de Paris 2024.

Em suas redes sociais, a atriz americana celebrou a vitória de Rebeca com uma mensagem emocionante em português: "Eu celebro você, Brasil! Rebeca! Você é uma luz!". Em seguida, complementou em inglês: "Essa é a foto mais linda do espírito esportivo, respeito e amor!", referindo-se à imagem da brasileira sendo reverenciada por suas principais adversárias, Simone Biles e Jordan Chiles, no pódio.

A apresentação impecável de Rebeca, com uma dificuldade de 5.900 e uma execução de 8.266, garantiu a ela a nota de 14.166, superando a favorita Simone Biles por uma pequena margem. A americana ficou com a prata, com 14.133, e sua compatriota Jordan Chiles completou o pódio com 13.766.

A admiração de Viola Davis por Rebeca Andrade não é de hoje. Na semana passada, a atriz já havia parabenizado a ginasta pela conquista da medalha de prata em outra prova.

A atriz deixou um comentário nas redes sociais da atleta brasileira. "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations [‘parabéns’, em português]", escreveu Viola. A brasileira, por sua vez, retribuiu o carinho e agradeceu o apoio da artista. "Você é incrível! Obrigada! ❤❤❤"

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)