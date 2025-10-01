Paulo Vieira não participará do Círio 2025; relembre momentos e bastidores do humorista em Belém
O humorista e apresentador está se dedicando à produção de novos episódio da série ‘Pablo e Luisão’
O humorista e apresentador Paulo Vieira, conhecido pelo jeito irreverente e pela entrega total às pautas de seus programas, não estará presente no Círio de Nazaré deste ano. Após três participações consecutivas na maior festa religiosa do Brasil, o artista precisou viajar a Palmas, no Tocantins, onde está reunindo com roteiristas da TV Globo para a preparação da segunda temporada da série “Pablo e Luisão”. A primeira temporada, lançada recentemente, foi considerada um sucesso tanto no streaming quanto na TV aberta, e a nova leva de episódios contará com 16 capítulos ainda sem data oficial de estreia.
A informação sobre a ausência de Paulo Vieira no Círio deste ano foi confirmada pelo empresário do artista ao Grupo Liberal. Sempre muito conectado com a capital paraense, Paulo jamais escondeu o carinho que sente por Belém e pela festividade do mês de outubro, que combina cultura, fé e boa gastronomia. Em 2024, ele foi visto na Estação das Docas, aguardando a hora do atrelamento da corda na Trasladação, ao lado de outros promesseiros.
E para não deixar a memória esfriar, o Grupo Liberal traz um apanhado dos melhores momentos de Paulo Vieira nos Círios passados. Confira:
Varanda de Nazaré
O humorista participou do Círio pela primeira vez em 2022, ao ser convidado para a Varanda de Nazaré, da cantora Fafá de Belém. Na época, o humorista garantiu que voltaria no ano seguinte - promessa cumprida.
Especial de TV
Em 2023, ele gravou o especial do programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, vivenciando a experiência de puxar a corda da Berlinda e entrevistando figuras emblemáticas da cidade, como o carnavalesco Milton Cunha e Fafá de Belém. Além disso, passeou pelo Ver-o-Peso e conversou com outros personagens que compartilharam suas histórias de devoção à padroeira. O episódio foi exibido em 2024 na TV Globo, trazendo ao público uma narrativa cheia de sensibilidade e humor, marca registrada do apresentador.
No ano seguinte, Paulo quase não conseguiu chegar a Belém para acompanhar o Círio. Com o voo cancelado e depois transferido para outra aeronave, ele chegou a tempo de participar da procissão. Pelo segundo ano consecutivo, se juntou aos romeiros e puxou a corda.
História engraçada
Ainda durante a procissão de 2024, ele compartilhou nas redes sociais um caso inusitado: cercado por pedidos de fotos enquanto segurava a corda, Paulo precisou entrar no primeiro carro que encontrou. A família que o recebeu estava entusiasmada, mas um dos integrantes, Tio Rubens, ainda não o conhecia.
“É a primeira vez que estou pagando [uma corrida] com humilhação”, contou o humorista aos risos em seu perfil no Instagram.
Para contornar a situação, Paulo levou Rubens para “tietar” a cantora Fafá de Belém, transformando o momento em amizade e fotos memoráveis. “Ele agora é presidente oficial do meu fã-clube no Pará! Um beijo para essa família linda que eu amei conhecer. A vida é muito boa de se viver no modo 'freestyle'”, relatou o artista.
Reconhecimento cultural
Além da devoção à tradição religiosa, Paulo Vieira também foi reconhecido por sua atuação na valorização da cultura LGBTQIAPN+. Em 2023, recebeu o tradicional prêmio da Festa da Chiquita, o “Veado de Ouro”, entregue por Eloi Iglesias.
