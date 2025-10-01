Paulo Vieira não participará do Círio 2025; relembre momentos e bastidores do humorista em Belém

O humorista e apresentador Paulo Vieira, conhecido pelo jeito irreverente e pela entrega total às pautas de seus programas, não estará presente no Círio de Nazaré deste ano. Após três participações consecutivas na maior festa religiosa do Brasil, o artista precisou viajar a Palmas, no Tocantins, onde está reunindo com roteiristas da TV Globo para a preparação da segunda temporada da série “Pablo e Luisão”. A primeira temporada, lançada recentemente, foi considerada um sucesso tanto no streaming quanto na TV aberta, e a nova leva de episódios contará com 16 capítulos ainda sem data oficial de estreia.

A informação sobre a ausência de Paulo Vieira no Círio deste ano foi confirmada pelo empresário do artista ao Grupo Liberal. Sempre muito conectado com a capital paraense, Paulo jamais escondeu o carinho que sente por Belém e pela festividade do mês de outubro, que combina cultura, fé e boa gastronomia. Em 2024, ele foi visto na Estação das Docas, aguardando a hora do atrelamento da corda na Trasladação, ao lado de outros promesseiros.

Humorista Paulo Vieira se prepara para ir na corda do Círio 2024. (Fabyo Cruz / Especial para O Liberal)

E para não deixar a memória esfriar, o Grupo Liberal traz um apanhado dos melhores momentos de Paulo Vieira nos Círios passados. Confira:

Varanda de Nazaré

O humorista participou do Círio pela primeira vez em 2022, ao ser convidado para a Varanda de Nazaré, da cantora Fafá de Belém. Na época, o humorista garantiu que voltaria no ano seguinte - promessa cumprida.

Especial de TV

Em 2023, ele gravou o especial do programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, vivenciando a experiência de puxar a corda da Berlinda e entrevistando figuras emblemáticas da cidade, como o carnavalesco Milton Cunha e Fafá de Belém. Além disso, passeou pelo Ver-o-Peso e conversou com outros personagens que compartilharam suas histórias de devoção à padroeira. O episódio foi exibido em 2024 na TV Globo, trazendo ao público uma narrativa cheia de sensibilidade e humor, marca registrada do apresentador.

No ano seguinte, Paulo quase não conseguiu chegar a Belém para acompanhar o Círio. Com o voo cancelado e depois transferido para outra aeronave, ele chegou a tempo de participar da procissão. Pelo segundo ano consecutivo, se juntou aos romeiros e puxou a corda.

Paulo Vieira celebra milagre na corda do Círio de Nazaré 2024. (Igor Mota/OLiberal)

História engraçada

Ainda durante a procissão de 2024, ele compartilhou nas redes sociais um caso inusitado: cercado por pedidos de fotos enquanto segurava a corda, Paulo precisou entrar no primeiro carro que encontrou. A família que o recebeu estava entusiasmada, mas um dos integrantes, Tio Rubens, ainda não o conhecia.

“É a primeira vez que estou pagando [uma corrida] com humilhação”, contou o humorista aos risos em seu perfil no Instagram.

Para contornar a situação, Paulo levou Rubens para “tietar” a cantora Fafá de Belém, transformando o momento em amizade e fotos memoráveis. “Ele agora é presidente oficial do meu fã-clube no Pará! Um beijo para essa família linda que eu amei conhecer. A vida é muito boa de se viver no modo 'freestyle'”, relatou o artista.

Reconhecimento cultural

Veado de Ouro: o prêmio reconhece a importância da personalidade na valorização da cultura LGBTQIAPN+. (Vito Gemaque / Especial para O Liberal)

Além da devoção à tradição religiosa, Paulo Vieira também foi reconhecido por sua atuação na valorização da cultura LGBTQIAPN+. Em 2023, recebeu o tradicional prêmio da Festa da Chiquita, o “Veado de Ouro”, entregue por Eloi Iglesias.