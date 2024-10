Paulo Vieira relata situação inusitada após pedir carona no Círio: ‘Sai do meu carro, seu ninguém’

O humorista Paulo Vieira usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (14/10) para relatar uma situação curiosa que viveu em Belém, no Pará, durante o domingo do Círio de Nazaré. Após participar da tradicional corda da procissão, Vieira foi reconhecido e abraçado pelos fãs, mas a aglomeração de pessoas acabou gerando um tumulto. Na tentativa de fugir da confusão, ele pediu carona para as primeiras pessoas que encontrou e acabou sendo acolhido pela família de Tio Rubens, um senhor que, para sua surpresa, não o reconhecia. Veja:

Em tom de humor, Paulo Vieira descreveu o momento em um vídeo publicado no Instagram. Na legenda, o humorista contou que ao sair da corda foi reconhecido pelos admirados e disse ser ‘muito amado pelo povo do Pará’. “Entrei no primeiro carro que vi e pedi ‘me dá ma carona?’... AHHHHHHHHH! PAULO VIEIRA!!! Todo mundo gritou meu nome… menos Tio Rubens”, iniciou relatando a situação.

Vieira contou que, apesar de não saber quem ele era, Tio Rubens o ‘acolheu’ e acabou se rendendo ao carisma do comediante. "Uma hora a gente tá sendo amado por uma multidão, outra hora um Tio Rubens tá te falando ‘sai do meu carro, seu ninguém!’”, disse aos risos.

Isso porque, no conteúdo, Tio Rubens declarou que Paulo Viera era apenas conhecido no Estado do Pará, mas ninguém sabia quem o comediante era no Rio de Janeiro. “Eu nunca paguei Uber com humilhação”, brincou Viera.

O humorista relatou de forma descontraída, afirmando que conquistou Tio Rubens após tirar uma foto com a cantora Fafá de Belém. "Agora ele é presidente oficial do meu fã clube no Pará! Um beijo para essa família linda que amei conhecer”, finalizou.