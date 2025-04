Remo? Paysandu? Paulo Vieira viraliza com camisa de time do Parazão; veja

O humorista e apresentador da TV Globo, Paulo Vieira, viralizou recentemente nas redes sociais ao publicar uma foto em seu Instagram vestindo a camisa de um campeão paraense...

Calma, torcedor, não se trata nem de Remo nem Paysandu, mas sim do Cametá Sport Club, time do município de mesmo nomes no Pará. Na legenda da postagem, o artista escreveu "Jogador caro", enquanto posava em frente a uma casa de madeira. Veja:

Nos comentários da publicação, personalidades paraenses deixaram suas mensagens. A cantora Fafá de Belém demonstrou carinho ao escrever: “Te amo, Filhão”. Já o ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, expressou surpresa: “Eita po***, que rolê aleatório é esse?”.

VEJA MAIS

O que Paulo Vieira está fazendo em Cametá?

O humorista está no município paraense para gravar conteúdos de seu projeto documentário "Avisa lá que eu vou", que mistura viagens, entrevistas e encontros com pessoas comuns e personalidades do Brasil. Além do vídeo inusitado, ele também publicou uma foto com a equipe de produção em uma balsa atravessando o rio Tocantins.