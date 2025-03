Paulo Vieira é recebido com humor em hotel no Pará: ‘Por incrível que pareça, é muito conhecido’

O apresentador Paulo Vieira, da Globo, compartilhou um momento inusitado e bem-humorado nos stories de seu Instagram neste sábado (29), ao chegar a um hotel em Cametá, no nordeste do Pará. Na área de refeições, ele foi surpreendido pelo comentário do próprio dono do hotel: “Por incrível que pareça, esse homem é muito conhecido”. A fala arrancou gargalhadas de uma colega de equipe do artista, que respondeu com ironia: “Bom dia, Cametá”.

A situação aconteceu no Hotel Real Palace foi registrada pelo próprio apresentador, que fez piada com a espontaneidade do funcionário. “Café com humilhação” e "Café crendespai" foram as legendas escritas por paulo.

O que Paulo Vieira está fazendo em Cametá?

O humorista está no município paraense para gravar conteúdos de seu projeto documentário "Avisa lá que eu vou", que mistura viagens, entrevistas e encontros com pessoas comuns e personalidades do Brasil. Além do vídeo inusitado, ele também publicou uma foto com a equipe de produção em uma balsa atravessando o rio Tocantins.

Paulo também destacou a longa jornada até o destino: “5h de avião, 6h de van e 2h de barco”. E em outro story, ele escreveu: "Eu mato e morro por tacacá", em cima de uma foto da iguaria indígena tipicamente amazônica.