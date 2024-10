Paulo Vieira vai na corda do Círio 2024 e se declara: 'Eu amo o Pará'

Paulo Vieira, ator e humorista, se declarou ao povo paraense nas redes sociais após participar do Círio de Nazaré deste ano. O global acompanhou a procissão na corda junto aos demais promesseiros e postou vários trechos deste momento especial nas suas redes sociais.

"Eu amo o Pará. Isso fica claro no tanto de programa que eu faço em homenagem a essa terra. Eu sou muito feliz e sou amado, graças a Deus, por todo tipo de gente. O Círio é sobre isso, não é? É sobre a fé que nos une: Independente de política, credo, cor e fé! Obrigado, Fafá de Belém, por ser minha família, você é das pessoas mais nobres e fortes que eu conheço. Estarei sempre ao seu lado", declarou Paulo.

No carrossel publicado no Instagram, o humorista mostrou vídeos filmados por amigos durante as 4 horas em que ficou na corda. Ele ainda posou ao lado de uma amiga paraense que conheceu durante a festa religiosa.

"Essa da foto 10 é Luana, minha irmã de corda, que passou mal e fomos nos ajudando durante as 4h em que ficamos na procissão. Ela me disse que a mãe dela fazia a melhor maniçoba do Pará e foi lá no hotel levar pra mim em agradecimento, mais uma pessoa que eu vou levar pra vida! É isso: te amo povo do Pará, contem sempre comigo. Podem ter certeza que o amor que vem, volta em dobro! Que Nossa Senhora nos abençoe e cuide de todos nós", escreveu.