Onlyfans: conheça as mulheres que abandonaram a farda da polícia para vender nudes na plataforma

Tati Weg, Márcia Carvalho e Katy Kampa são três criadoras de conteúdo do OnlyFans brasileiras que têm algo em comum: elas eram policiais militares antes de deixarem as fardas para trás e seguirem carreira vendendo material adulto para pessoas maiores de 18 anos e, é claro, ganhar muito dinheiro.

Cada uma produz um conteúdo diferente, mas sempre sensual. Uma delas se concentra em vídeos explícitos de orgias, enquanto outra cria conteúdo "sem grosseria". A terceira até produz conteúdo com sua filha mais velha e afirma ganhar 20 vezes mais do que ganhava na polícia militar.

VEJA MAIS

Quem é Tati Weg do OnlyFans?

Tati Weg foi policial militar por dez anos, professora universitária por três anos e advogada. Ela descobriu a produção de conteúdo adulto durante a crise financeira causada pela pandemia. Ela até filmou cenas para plataformas adultas de orgias e não se importa com as críticas que recebe.

Em uma conversa com o Splash no ano passado, ela revelou que vazou acidentalmente uma foto nua dela no Instagram. O choque inicial de sua família e amigos próximos vendo-a nua deu lugar ao fim do seu medo de exposição. Depois disso, ela mergulhou de cabeça em sua nova profissão.

"A sensualidade representa liberdade. Nunca me senti tão livre como me sinto agora, mesmo sob o escrutínio de julgamentos horríveis e críticas pesadas. Quando a sociedade pode atacar e ameaçar você, você se sente preso e para de fazer as coisas que gosta. Quando você não tem nada a perder porque sua vida está exposta, a sociedade não pode chantageá-lo. Você pode viver e desfrutar a vida", disse ela.

"Vão me chamar de vadia? Vão falar da minha vagina? Quanto mais eles falam, mais eu vendo. É publicidade. Meu nome vai circular e eu vou vender."

Quem é Márcia Carvalho do OnlyFans?

Márcia Carvalho serviu na polícia por sete anos até renunciar. Ela o fez para se tornar uma terapeuta tântrica e se concentrar no OnlyFans. Na plataforma, usada para vender conteúdo sensual em dólares, a ex-policial afirma ganhar até dez vezes mais do que ganhava como policial militar.

"Meu perfil é diferente de tudo porque não tem grosseria. É uma abordagem realmente sexy. Eu respeito quem faz conteúdo explícito, mas não é minha proposta. Fui inspirada pela Anitta e agora pela BBB Key Alves... Os homens ficam muito curiosos quando falo sobre massagem tântrica. Eles têm uma queda por isso. Não planejo parar, muito menos voltar à polícia."

Quem é Katy Kampa do OnlyFans?

Katy Kampa, ex-policial militar de Curitiba, revelou que chega a receber 20 vezes mais no OnlyFans do que como PM. Casada, mãe de quatro filhos e avó de dois netos, Katy grava vídeos eróticos ao lado da filha mais velha. Em 2023, a atual produtora de conteúdo revelou que chegou a produzir material pornográfico antes de ser militar, em 2013, de forma anônima, mas interrompeu o trabalho ao entrar na corporação.