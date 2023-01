'Tenso, mas excitante': musa do OnlyFans revela perrengue em praia da Paraíba

Muita gente já passou por um "perrengue chic", mas "perrengue sexy" é para poucos. A musa do OnlyFans, a modelo Elis Nebsniak, que está passando as férias em João Pessoa, na Paraíba, aproveitou a praia de nudismo "Tambaba" para atender pedidos dos fãs e gravar conteúdos adultos por lá, mas foi surpreendida por um aglomerado de pessoas. As informações são do Correio Braziliense.

“A gravação quase saiu do controle porque fui reconhecida na praia e acabou juntando muita gente, uma galera ficou me observando. [...] “Foi tenso, mas excitante”, disse a hot influenciadora.

A musa da plataforma de conteúdo adulto disse que, no final, tudo deu certo. Mas quanto mais pessoas se aproximavam, mas nervosa ficava. “Claro que rolou aquele frio da barriga, era uma situação inesperada e cada vez chegava mais gente. Foi tenso, mas excitante. Ser observada me deixou ainda mais à vontade para gravar e no fim deu tudo certo”, pontuou.

Elis exibiu o corpo de biquíni à beira-mar e ainda revelou que esqueceu a dieta por conta das férias. “Dieta zero, estou curtindo tudo por aqui com o meu marido e está sendo incrível. Minha versão fitness está de férias”, brincou. “E o bumbum chamou a atenção (risos), é impressionante o assédio na praia, é um ‘uau’ atrás do outro. Eles olham mesmo, mas são educados”, comentou.

A modelo voltará para São Paulo na próxima semana, onde gravará com outras influenciadoras e ainda destacou que participará de um reality show. “Já topei, voltando vou definir detalhes. Estou bem empolgada, é um reality sensual, mas não de pegação”, avisou. “Vou entrar para curtir, me divertir e causar. Mas se eu vencer, vai rolar outra capa de revista. Podem esperar um novo ensaio nu”, finalizou.