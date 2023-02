Ariadna Arantes retorna para OnlyFans e promete conteúdo mais quente

Depois de um tempo afastada, Ariadna Arantes, 38, decidiu retornar ao OnlyFans, desta vez com conteúdo em vídeos. Ela cobra US$ 15 (aproximadamente R$ 76) por mês, e pretende também vender conteúdos exclusivos para assinantes que quiserem um conteúdo mais quente.

"Quanto mais eu faturar, melhor. Farei os conteúdos 'hard' e eles serão também vendidos com um valor à parte da assinatura. Meu limite de produção de conteúdo será o que eu decidir. Se eu quiser colocar uma foto ou vídeo em momento íntimo com alguém [collab], não vejo problema. Não define meu caráter".

Ela também completa: "Essa volta é uma libertação para mim. Me dediquei tanto a outras pessoas, à aparência, e me preocupei com o que pensariam de mim. Agora estou livre. Sei quem sou. Sou sensual e gostosa mesmo, e é claro que quero faturar com isso. Tantos famosos fazem", completa.