Estrela do OnlyFans é encontrada morta em casa, nos EUA, aos 24 anos

A influencer Diana Deets, de 24 anos, foi encontrada morta na casa onde morava na Califórnia, nos Estados Unidos. A família comunicou a morte da modelo no último domingo (19), em postagem feita no perfil da modelo no Instagram, página com mais de 5,4 milhões de seguidores. Diana cometeu suicídio no dia 12 de fevereiro, confirmou a família.

Diana possuía uma conta ativa na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, no qual se apresentava como Coconut Kitty.

O canal de TV SNB13, confirmou que Diana sofria de depressão e estava abalada com os crescentes ataques que vinha sofrendo nas redes sociais.

“No último domingo, Coconut tirou a própria vida”, diz o comunicado da família. “É injusto. A vida não é justa. Gostaríamos que vocês pudessem tê-la conhecido da mesma forma que seus amigos e familiares a conheceram. Ela era uma luz para este mundo, estava sempre brilhando”.

“Ela estava sempre tentando levantar todos ao seu redor, ela queria que todos ganhassem. Ela sempre acolheu animais que precisavam de um lar. Ela era o tipo de pessoa que largaria tudo para te ajudar com seus problemas e estaria sempre ao seu lado”, continua a postagem sobre o suicídio da jovem.

“Sentimos muito a falta dela e a vida nunca mais será a mesma sem ela. Ela era uma mãe, uma irmã, uma filha, uma melhor amiga e um modelo para muitos de vocês. Acima de tudo, ela amava seus filhos e ser mãe. Seus filhos eram seu mundo inteiro. Ela era dedicada a eles e queria ter certeza de que eram amados. E eles foram muito amados”.

“Tudo o que pedimos é que você verifique seus amigos e entes queridos. Você nunca sabe verdadeiramente o que alguém está passando. Ligue para eles e diga que os ama. Você nunca sabe quanto tempo ainda terá com as pessoas que ama. Te amamos para sempre Coco, descanse linda”, finaliza o comunicado.