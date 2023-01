BBB 23: Key Alves fala sobre momento em que pai soube do OnlyFans

Logo que entrou no "Big Brother Brasil 23", Key Alves, em uma conversa com outros participantes, contou que tem uma conta ativa na plataforma "OnlyFans" e fatura uma quantia alta. A jogadora de vôlei também revelou como foi a reação do pai dela ao saber sobre as fotos na rede social.

“Ele me ligou e perguntou: ‘O que é OnlyFans?’. Eu respondi que é uma plataforma que junta os fãs, onde todo mundo se une. E ele: ‘Que da hora! Mas o povo paga para isso?’. Fiquei um tempão sem falar, e acho que ele deve ter pesquisado depois”, explicou Key.

Segundo ela, em outro momento o pai voltou a falar sobre o assunto: “Esses dias a gente tocou no assunto e ele falou: ‘São só fotos normais, não são fotos nuas?’. Eu fiquei quietinha. Imagina falar para o pai que é uma plataforma e que menores de 18 anos não podem [entrar]. O que ele vai pensar?”, disse.

Devido a grande repercussão do assunto nas redes sociais, depois que Key conseguiu escapar do paredão a equipe que administra as redes sociais dela fez uma promoção para os fãs que gostariam de assinar a plataforma.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)