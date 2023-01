BBB 23: Key Alves ganha R$ 150 mil por mês vendendo fotos íntimas

Key Alves, de 23 anos, é participante da 23ª edição do Big Brother Brasil e jogadora de vôlei pelo Osasco. A sister já afirmou que ganha 50 vezes mais no mundo virtual do que dentro das quadras. A líbero vende conteúdo adulto em plataformas como o OnlyFans, além de ser a jogadora de vôlei mais seguida do mundo.

VEJA MAIS

Segundo o portal Exame, Key Alves chega a faturar R$ 150 mil por mês com a venda de suas fotos íntimas e com publicidade em suas redes sociais. Somente no Instagram, a sister tem 7,3 milhões de seguidores.

Em seu perfil para a plataforma adulta, a jogadora chega aos R$ 100 mil mensais, completados com as publicidades que realiza. Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a jovem contava com uma equipe que lhe auxiliava na manutenção do perfil virtual.

A decisão de vender as fotos sensuais surgiu após Key descobrir que a maior parte do seu público é masculino. Os registros, inclusive, já eram compartilhados em seu Instagram. A diferença agora é que a jogadora disponibiliza conteúdo exclusivo aos assinantes, sob o pagamento de uma taxa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)