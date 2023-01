BBB: Relembre os lutadores que já passaram pelo Big Brother Brasil

Nesta segunda-feira (16) estreia o Big Brother Brasil 23, com 22 novos participantes, entre eles, anônimos e famosos. Entre as celebridades, está Antônio, conhecido pelo apelido “Cara de Sapato”, lutador de MMA, que entrará para a lista de atletas integrantes do reality global. Relembre outros lutadores, desta e de outras modalidades, que estiveram na casa.

Dilsinho Mad Max

O lutador participou da terceira edição do BBB e foi o primeiro participante da história a desistir da competição. O atleta praticou MMA no passado e realizou sua última luta profissional no fim de 1996. Atualmente, ele atua como professor de MMA e tatuador.

Dilsinho, ex-BBB e tatuador (Reprodução)

Marcelo Zulu

O participante entrou na casa mais vigiada do Brasil na quarta edição do programa. Zulu é lutador e pratica wrestling, na modalidade estilo greco-romano. Em 2007, três anos após deixar o programa, o atleta defendeu o Brasil nos jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro.

O atleta deixou o reality após receber 80% dos votos, no sétimo paredão da edição, quando disputava com a participante Solange. Atualmente, Zulu atua no MMA e é treinador de wrestling.

Zulu participou do reality na edição de 2004 (Reprodução)

Marcelo Dourado

Dourado participou do BBB4 e foi o oitavo eliminado do reality. Após enfrentar Marcela no paredão, o lutador deixou a casa mais vigiada do Brasil, com 68% dos votos do público. O lutador foi o único da lista de atletas que conquistou o prêmio do reality show após retornar ao BBB de 2010 e vencer a edição.

O ex-BBB foi lutador profissional de MMA e teve sua última luta na modalidade em 2009. Dourado atua no jiu-jitsu, onde já recebeu títulos nacionais e internacionais. Atleta, ele também trabalha como empresário e educador físico.

Dourado foi o único atleta campeão da história do reality show (Divulgação/Instagram)

Tatiana Rebane

Tatiana atuava como boxeadora e tornou-se profissional nos ringues no ano de 2007. A lutadora participou do BBB em 2004 e foi a primeira eliminada, com 62% dos votos.

Atualmente, ela é atleta e disputa torneios de crossfit e é dona de academias especializadas na modalidade.

A ex-BBB foi a primeira eliminada da edição em que participou (Reprodução/Instagram)

Felipe Cobra

Felipe Cobra é atleta profissional de jiu-jitsu e participou da sétima edição do BBB. Cobra foi um dos participantes do reality com um dos maiores índices de rejeição no paredão ao deixar o programa com 93% dos votos do público.

Hoje em dia, o ex-BBB trabalha como treinador de jiu-jitsu, boxe e é personal trainer.

Cobra foi eliminado com 93% dos votos, no BBB (Divulgação/Instagram)

Yuri Fernandes

Além de Dourado, Yuri também participou de duas edições do reality show global. Ele foi o sétimo colocado no BBB 12 e retornou ao programa no ano seguinte, mas também não conseguiu o prêmio milionário, sendo o quarto eliminado da competição de 2013.

Na carreira profissional, Yuri atua como professor de muay thai e já atuou como lutador profissional de MMA, disputando a última luta em 2006.

O ex-BBB continua atuando como lutador após voltar aos ringues para uma luta de boxe contra o medalhista Esquiva Falcão. Além da carreira no esporte, Yuri também trabalha como empresário e influenciador digital.

Yuri participou de duas edições do Big Brother Brasil (Divulgação/Instagram)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)