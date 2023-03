OnlyFans: saiba o que é e como ganhar dinheiro com a plataforma

OnlyFans é uma rede social premium que surgiu em Londres em 2016, mas foi somente em 2020, durante a pandemia, que a plataforma ganhou notoriedade. O aplicativo funciona no modelo de assinatura, permitindo que os criadores de conteúdo cobrem uma taxa mensal para que os usuários tenham acesso ao seu conteúdo exclusivo. A plataforma é popular por conta do seu conteúdo adulto e não censurado, mas é possível ganhar dinheiro em outros setores. Atualmente, o OnlyFans possui mais de 150 milhões de usuários e 5 milhões de criadores de conteúdo cadastrados.

Como funciona o OnlyFans?

Os criadores de conteúdo podem estabelecer assinaturas mensais, com pagamento em dólares, ou cobrar valores adicionais para liberar o acesso a conteúdos específicos para seu público. Os produtores de conteúdo ficam com 80% dos lucros, enquanto os 20% restantes vão para a plataforma. Para usar o OnlyFans, é necessário se cadastrar gratuitamente e escolher uma opção de assinatura, com valores que variam de US$ 4,99 a US$ 50, definidos pelos próprios criadores de conteúdo.

Existem dois tipos de perfis na plataforma: o usuário simples, que só deseja assistir conteúdo sem compartilhar fotos ou vídeos, e o criador de conteúdo, que deseja compartilhar fotos e vídeos a fim de ganhar dinheiro. Vale lembrar que a assinatura é por perfil e não da plataforma toda, ou seja, se o usuário quiser acompanhar diferentes perfis, deve fazer várias assinaturas.

Como ganhar dinheiro no OnlyFans?

A principal forma de ganhar dinheiro no OnlyFans é produzindo conteúdo para atrair mais assinantes. Quando mais pessoas interessadas no seu conteúdo, é possível aumentar o valor da assinatura e assim ter rendimentos maiores. Outra maneira de ganhar dinheiro é com as mensagens privadas (Pay Per View), que permitem que você compartilhe conteúdo exclusivo por meio de mensagens com seus fãs que estão dispostos a pagar por isso.

Como receber pagamento no OnlyFans?

Para receber pagamentos no OnlyFans, é possível adicionar um cartão de débito ou uma conta bancária para transferência internacional, lembrando que os pagamentos são feitos apenas em dólares americanos. Uma opção para facilitar o recebimento do dinheiro é utilizar a Remessa Online, que possui taxas mais em conta e é mais econômica que os bancos tradicionais.

Que tipo de conteúdo é permitido no OnlyFans?

Embora a plataforma seja conhecida pelo conteúdo adulto e sensual, é possível explorar outros temas como moda, viagens, tutoriais de beleza, humor, receitas, games e vlogs. Criadores de conteúdo podem publicar sobre qualquer tema e cobrar o acesso, e a plataforma é ideal para quem faz tutoriais, dicas ou fotos e quer receber por isso.

Anitta, Rita Cadillac, Cardi B e Chris Brown são exemplos de famosos que estão no OnlyFans e postam fotos e vídeos sensuais, mas sem nudez total ou conteúdo sexual explícito.