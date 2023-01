Rainha do carnaval conta que pagou fantasia de R$ 50 mil testando homens infiéis

A modelo Carol Lekker, vencedora do Miss Bumbum 2022, foi rainha da escola de samba Unidos da Ponte, no carnaval do ano passado. A jovem revela que pagou os custos de sua fantasia através de um serviço nada comum: ela testava a fidelidade de maridos em Barcelona, na Espanha, onde mora. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

A escola de samba Unidos da Ponte faz parte da Série Ouro do carnaval carioca, uma espécie de segunda divisão. Mesmo assim, o figurino de Carol custou aproximadamente R$ 50 mil, dinheiro que conseguiu juntar fazendo testes de fidelidade. A modelo cobrava cerca de 1,4 mil libras por serviço, quase R$ 9 mil, mas só recebia caso a infidelidade fosse comprovada.

“Tudo começou como uma brincadeira de amigos e depois virou profissional”, explicou a jovem. Ela conta que o valor da fantasia, apesar de muito alto, teve sua recompensa: o figurino se destacou na avenida. “Também gosto de lembrar que todo o dinheiro gasto com ela foi obtido após testar alguns homens infiéis”, brinca Carol.

A vencedora do Miss Bumbum 2022 não pretende comprar outra fantasia no mesmo valor este ano. Apesar do sacrifício ter valido a pena, Carol conta que hoje em dia vê o papel de rainha sob outra perspectiva e revela que não voltaria a pagar o mesmo valor por uma fantasia. “Os valores estão exorbitantes. Talvez no próximo ano, quem sabe? Mas só se esse preço diminuir, é claro”, finaliza.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)