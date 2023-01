Pastora pega traindo marido em motel afirma que namora senador casado

A pastora e ex-mulher do deputado estadual do Amazonas Wanderley Dallas, Thea Dallas, recebeu inúmeras críticas nas redes sociais após anunciar que vive um relacionamento com um homem casado. O par de Thea seria o senador Omar Aziz, que é casado há anos com a deputada estadual Nejmi Aziz.

VEJA MAIS

Thea, que posta vários versículos bíblicos em seu perfil do Instagram, foi pega em um motel com outro homem na época em que ainda era casada com o deputado. A traição veio à tona após uma operação policial que prendeu traficantes dentro do motel onde estava Thea Dallas. Na tentativa de fuga, os traficantes teriam corrido para o quarto onde estava a pastora com um empresário famoso.

Agora, Thea anunciou que está "em um relacionamento sério" com o senador casado. O caso pegou mal na cidade e diversos internautas passaram a criticar a pastora.

Thea compartilhou na biografia do perfil o status do relacionamento (Reprodução / Instagram)

Seguidores criticaram a pastora (Reprodução / Instagram)

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)