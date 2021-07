Barraco na final do Miss Bumbum já virou tradição; entenda

O podcast 'Égua do Babado!' do Grupo Liberal está de volta fazendo um resumo de tudo que rolou durante a semana na vida dos famosos. Entre os destaques está o novo barraco na final do concurso Miss Bumbum, que teve candidata derrotada arrancando faixa da segundo lugar.

Marly Quadros, Gisa Smith e Bruna Lima comentam, ainda, a polêmica envolvendo o apresentador Rodrigo Faro, que teve quase toda a família diagnosticada com covid-19, foi acusado de não aceitar fazer teste ao ir ao SBT e ainda bateu boca com Zezé Di Camargo nas redes sociais.

Confira também as novidades sobre o caso Siquêra e o término de namoro da influencer digital e ex-BBB Rafa Kalimann.