Mão de tesoura usada por Johnny Depp é vendida por R$ 420 mil

Uma das mãos de tesoura usada pelo ator Johnny Depp no filme sucesso dos anos 90, “Edward, Mãos de Tesoura", foi vendida em um leilão na última terça-feira (21), por 81,2 dólares, aproximadamente R$ 420 mil.

A venda foi realizada pela casa Prop Store Auction e obteve quase o dobro do esperado pelos curadores do leilão. Segundo o site TMZ, o preço aumentou devido a batalha judicial entre Johnny Depp e sua ex-mulher e também atriz Amber Heard. Os dois se processavam mutuamente por difamação e foram condenados a pagar milhões de dólares. Ela 10,35 milhões e ele US$ 2 milhões.

Outros itens leiloados

Outros itens leiloados. (Foto: Reprodução)

Ainda no evento, itens como a bola de Tom Hanks no filme "Náufrago", nomeada de Wilson, foi vendida por R$ 950 mil. Já o mjölnir, famoso martelo do Thor, foi arrebatado por R$ 836 mil.

