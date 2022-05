Retrato de Marilyn Monroe é leiloado por US$ 195 milhões e vira a obra mais cara do século 20

O famoso retratato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol bateu o recorde de obra mais cara do século 20 após ser leiloado, na última segunda-feira (09), por 195 milhões de dólares, um pouco mais de R$ 1 bilhão. A obra superou o antigo recorde de US$ 179,4 milhões do quadro "As Mulheres de Argel", de Pablo Picasso.

O quadro icônico, intitulado "Shot Sage Blue Marilyn", foi pintado por Andy Warhol em 1964, e faz parte de uma série de retratos que o artista fez de Marilyn Monroe após sua morte por overdose de barbitúricos, em agosto de 1962. De acordo com o New York Times, foram necessários apenas quatro minutos para o lance superar o antigo recorde.

Leilão do quatro "Shot Sage Blue Marilyn". (Foto: Dia Dipasupil / Getty Images via AFP)

Embora tenha ficado abaixo do valor estimado pela pela Christie's, que era de US$ 200 milhões, Alex Rotter, responsável pelas artes dos séculos 20 e 21 da casa, disse que a pintura é a mais "importante do século 20 a ser leiloada em uma geração".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)