Guitarra azul de Kurt Cobain em clipe de 'Smells Like Teen Spirit' será vendida em leilão

A guitarra azul de Kurt Cobain no clipe do sucesso "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana, nos anos 1990, vai a leilão com preço estimado de US$ 600 mil a 800 mil. O instrumento da marca Fender, fabricada em 1969, estava com a família do músico desde o falecimento dele, em 1994. A informação é da Reuters.

O leilão acontecerá em Nova York, de forma on line, entre os dias 20 e 22 de maio. Parte do valor arrecadado será destinada a uma instituição de caridade de saúde mental.