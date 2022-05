Camisa de Maradona do gol ‘Mão de Deus’ é leiloada por mais de R$ 44 milhões

A camisa 10 usada por Maradona no jogo da Argentina contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986, foi leiloada por 7,14 milhões de libras, mais de R$ 44 milhões. Este é o maior valor já pago em um item de uniforme esportivo em leilão. O recorde era da peça usada pelo ídolo do beisebol Babe Ruth, que foi vendida por cerca de R$ 28 milhões, em 2019.

A camisa pertencia ao jogador inglês Steve Hodge, que diz ter trocado de peça com o argentino no final da partida. Foi com esta camisa que Maradona marcou o famoso gol “ Mão de Deus”, que foi marcado com a mão esquerda do argentino. Naquele confronto, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de finais.

O valor do leilão superou as expectativas da casa que realizou a venda. Eles esperavam que a camisa fosse vendida por no máximo R$ 37,6 milhões.

A venda da camisa na internet causou certa polêmica entre os familiares de Maradona. A filha dele, Delma, questionou a autenticidade do uniforme. Mas, a empresa que fez o leilão, garantiu que a peça é original.

“Houve realmente uma camisa diferente usada por Maradona no primeiro tempo, mas há diferenças claras entre a da etapa inicial e a usada nos dois gols. E assim, antes de colocá-la à venda, fizemos uma pesquisa científica minuciosa para ter certeza de que era a camisa usada no segundo tempo contra a Inglaterra - informou a casa de leilões inglesa em nota”, disse a empresa por meio de nota.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)