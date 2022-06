Júri condena Amber Heard a pagar R$ 72 milhões a Johnny Depp por difamação

O júri decidiu como procedente a acusação feita pelo ator Johnny Depp contra a ex-mulher, a também atriz Amber Heard, por difamação Foi determinado pelo corpo de jurados que a atriz deverá pagar 15 milhões de dólares (R$ 72 milhões) a ele, sendo 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões) por danos compensatórios e 5 milhões de dólares (R$ 24 milhões) por danos punitivos. No entanto, Depp também deverá pagar 2 milhões de dólares (R$ 9 milhões) para Heard por danos compensatórios.

VEJA MAIS

Entenda o caso

O processo de Johnny Depp foi aberto em março de 2019, após a atriz escrever um artigo de opinião no jornal Washington Post, em dezembro de 2018, onde, segundo os representantes do ator, implicitamente o acusava de violência doméstica enquanto os dois eram casados.

O artigo publicado por Amber não citou diretamente o ator, mas Depp alegou que o artigo teve impacto na sua carreira. Ambos, aliás, detalharam no julgamento as implicações da publicação nas suas vidas. Depp disse que foi retirado dos planos futuros da franquia "Piratas do Caribe", enquanto Amber contou que seu papel em "Aquaman: The Lost Kingdom" foi reduzido.

Em seis semanas de julgamento, mais de 60 testemunhas foram ouvidas, incluindo os atores, que se pronunciaram várias vezes. A acusação de Depp afirmou que Heard era a abusadora da relação, enquanto a defesa da atriz reiterou que Heard era vítima de violência doméstica.

Depp acusou a atriz de difamá-lo em três pontos do artigo publicado no The Washington Post, enquanto Heard acusou um antigo advogado do ator de difamá-la em três declarações. O ator, também conhecido pelo seu papel em A Fantástica Fábrica de Chocolate, pedia 50 milhões de dólares (R$ 240 milhões), enquanto sua ex-esposa pleiteava uma indenização de 100 milhões de dólares (R$ 481 milhões).

Depp já havia perdido uma ação, no Reino Unido, contra o tablóide The Sun, que o chamou de “espancador de esposas”. O juiz do caso afirmou na época que as acusações da atriz eram “substancialmente verdadeiras”. Amber prestou uma declaração após a divulgação do resultado do julgamento em que disse estar decepcionada.

Confira a declaração de Amber Heard após ser condenada no caso de difamação movido por Johnny Depp:

“A decepção que sinto hoje vai além de palavras. Estou de coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para o poder e influência desproporcionais do meu ex-marido.

Estou ainda mais decepcionada o que este veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Ele atrasa o relógio para um tempo no qual uma mulher que falava e acusava poderia ser publicamente envergonhada e humilhada. Traz de volta a ideia de que violência contra mulheres deve ser levada a sério.

Eu acredito que os advogados de Johnny foram bem-sucedidos em conseguir que o júri ignorasse a questão principal da liberdade de expressão e ignorasse provas tão conclusivas que ganhamos no Reino Unido.

Estou triste por ter perdido este processo. Mas estou ainda mais triste por aparentemente ter perdido um direito que eu pensei ter como americana – o de falar livremente e abertamente”.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)