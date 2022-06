Regina Duarte quer salário milionário para voltar a ser atriz; saiba o valor

A atriz Regina Duarte teria pedido uma fortuna para retornar a carreira que a consagrou na TV. Após romper com a Rede Globo e passar um curto período no comando da Secretaria Especial da Cultura, no governo Federal, a veterana está em negociação com a HBO Brasil para participar de “Segundas Intenções”, primeira novela da plataforma de streaming.

Segundo o Portal NaTelinha, Regina Duarte foi chamada para participar da novela e pediu um salário de R$ 500 mil por mês para aceitar o convite. A quantia seria paga durante o período em que ela estivesse atuando, já que o contrato seria de acordo com as obras que ela participasse.

A HBO teria recusado a proposta salarial da atriz e as negociações entre as duas partes continuam. Caso acerte com a plataforma de streaming, Regina voltará a trabalhar como atriz após uma pausa de cinco anos das novelas - sua última atuação foi em “Tempo de Amar” (2017), na Globo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)