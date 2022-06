Jada Smith comenta pela primeira vez tapa que seu marido, Will Smith, deu em Chris Rock, no Oscar

A atriz Jada Smith (50), falou pela primeira vez sobre o tapa que seu marido, Will Smith (53), deu no comediante Chris Rock (57), durante a cerimônia de premiação do Oscar, em que o próprio Will Smith recebeu a estatueta de melhor ator. O caso aconteceu dois meses atrás, e foi comentado durante o programa Red Table Talk.

Jada sofre de uma condição chamada alopecia, em que a pessoa tem perda de cabelo ou pelos do corpo. Durante a exibição do Oscar, Chris Rock fez uma piada com o fato da atriz estar careca, momento em que Will Smith se levantou, subiu no palco e, para surpresa da plateia, deu um tapa no rosto do comediante. No episódio de Red Table Talk, a atriz que interpreta Niobe em Matrix comentou o caso.

“Minha mais profunda esperança é que esses dois homens capazes e inteligentes tenham a oportunidade de se curar, falar sobre isso, se reconciliar”, disse Jada.

Segundo a atriz, o mundo precisa dos dois, tendo em vista que no estado que as coisas estão hoje em dia, "todos precisamos um do outro mais do que nunca".

Jada também falou sobre o que o casal fará até isso acontecer: “Até lá, Will e eu continuaremos fazendo aquilo que fizemos pelos últimos 28 anos. Isso é, entender o que é essa coisa chamada vida juntos”.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)