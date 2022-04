Johnny Depp x Amber Heard: segundo dia de julgamento é marcado por 'troca de farpas'

O segundo dia de julgamento da atriz e modelo Amber Heard, de 35 anos, acusada de difamação pelo também ator Johnny Depp, 58, foi marcado 'troca de farpas' e acusações. Os advogados de Depp sustentaram que Amber mentiu sobre as agressões que sofreu durante o casamento com a estrela de Piratas do Caribe. A defesa do ator hollywoodiano disse, também, que as "acusações falsas" tiveram um efeito "devastador" na vida pessoal e na carreira de Depp. O ator pede 50 milhões de dólares em danos morais e materiais.



Johnny Depp foi denunciado por agressão física, verbal, psicológica e sexual contra a ex-esposa em diversas ocasiões no ano de 2016. As agressões, conforme relatou Amber, aconteceram em 2015, quando o Depp gravava o quinto filme da série Piratas do Caribe, no Canadá. Os advogados da Amber alegaram que durante o casamento, Depp "virava um monstro" em decorrência do consumo de drogas e álcool e tinha "ataques de raiva" que resultaram em agressões verbais, físicas e sexuais.



No julgamento, os advogados de Amber também disseram que a atriz "amou o lado de Johnny que vemos nos filmes, carismático, charmoso e generoso. Esse é o homem por quem ela se apaixonou. Mas, infelizmente o monstro apareceu e esse monstro aparecia quando bebia ou usava drogas. Johnny Depp tinha nele uma 'raiva enorme' que o transformou em um 'demônio' e foi durante esses episódios de raiva que ele atacava verbalmente, psicologicamente, fisicamente e sexualmente", acrescentaram, mencionando o uso de coquetéis de álcool, medicamentos, cocaína, ecstasy e cogumelos alucinógenos.



Já os advogados de Depp alegaram que Amber teria inventado as agressões depois que o ator pediu o divórcio.



Os dois atores devem testemunhar, juntamente com os atores James Franco e Paul Bettany e o magnata Elon Musk, que foram escolhidos como testemunhas. O julgamento deve durar seis semanas. Um primeiro julgamento aconteceu em 2020, em Londres, e Depp perdeu.