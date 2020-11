Johnny Depp deixa elenco de 'Animais Fantásticos' após perder batalha judicial

LOS ANGELES - O ator Johnny Depp anunciou nesta sexta-feira que está se afastando da franquia de filmes "Animais Fantásticos" depois de perder um processo de difamação no Reino Unido contra um tablóide que o chamou de "espancador de mulheres".

Depp, escrevendo no Instagram, disse que o estúdio Warner Bros., da AT&T Inc, lhe pediu para deixar seu papel como o vilão Gellert Grindelwald. "Respeitei e concordei com esse pedido", afirmou.

Entenda o caso:

Escândalo familiar ameaça carreira do astro Johnny Depp