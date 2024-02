Maju Trindade e Mateus Asato se casam em festa íntima na Bahia; veja os detalhes

A influenciadora Maju Trindade e o guitarrista Mateus Asato oficializaram a união na Bahia, com familiares e amigos próximos. Cerca de 130 pessoas participaram da celebração, que ocorreu no sábado, 24, em Santa Cruz Cabrália. O anúncio para os fãs e seguidores do casal foi feito na segunda-feira, 26.

O local escolhido para a cerimônia foi o Campo Bahia Villas Spa. Os convidados partiram de São Paulo e Mato Grosso do Sul, locais de origem de Maju e Mateus, respectivamente, rumo ao interior baiano. À escolha da noiva, a cerimônia ocorreu no gramado do hotel. “Eu queria um lugar no qual me sentisse em casa. Pensamos: 'qual lugar a gente gosta muito e adoraria que as pessoas estivessem também?'. Decidimos pela Bahia”, falou Maju em entrevista à Vogue.

Maju e Mateus ficaram noivos neste mesmo lugar, em 2022. A noiva relembra a importância do local durante o namoro e em diversos momentos especiais e conturbados.

A data da festa foi mantida em segredo, mesmo com a curiosidade dos fãs. Maju acumula 6,8 milhões de seguidores no Instagram e Mateus é tido como um dos maiores guitarristas do mundo, tocando com artistas renomados como Bruno Mars, Jessie J e Sandy. O músico foi responsável por ensinar Bruno Mars a música “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, tocada no The Town 2023.

Maju e Mateus estão juntos desde 2018 (Reprodução / Hideaki Hamada)

Durante nove meses, Maju organizou os detalhes do casamento com apoio do pai e de Mateus, que deu palpites à distância. O casal se dividia, antes do casório, entre São Paulo e Los Angeles - mas, a partir de agora, Mateus tem o Brasil como sua moradia fixa. “A gente tem a ideia de ficar pelo menos mais uns anos no Brasil antes de resolver sair para outro lugar, porque nossa família está aqui. Não queríamos tantas mudanças ao mesmo tempo, estamos fazendo uma coisa de cada vez”, fala a noiva.

O vestido utilizado por Maju durante a cerimônia foi feito por Danielle Frankel, em ateliê de Nova York (Reprodução)

Maju utilizou dois vestidos durante o casamento: um da estilista norte-americana Danielle Frankel e outro de Rebeca Nepomuceno, designer brasileira. O vestido de Frankel foi da cerimônia. “Sou mais básica no geral, sempre priorizo mais modelagem do que estampas. Esse Danielle Frankel é de seda, tem costas abertas, um pouquinho de cauda e tem manga. Eu não queria casar com as minhas tatuagens à mostra, era uma das minhas prioridades na hora de escolher o vestido”, explicou Maju. A peça feita por Rebeca é 100% artesanal e feito na Paraíba em musseline de seda, com plumas e pétalas. Mateus vestiu um look completo da marca Yves Saint Laurent.

A noiva deixou os cabelos crescerem para o grande dia. Ricardo Vinícius foi o responsável por assinar a beleza de Maju, que optou por uma maquiagem leve para a cerimônia - incrementada com um bato vermelho na festa.

Maju vestiu uma peça norte-americana e uma brasileira durante o casório (Reprodução)

O casório de Maju e Mateus teve decoração feita por Mauricio Kurihara e buffet por Julio Perinetto. Na ornamentação do local, foram utilizados antúrio verde, branco e dourado, alstroemeria branca, eucalipto, lisiantus branco, perpétua branca, flor de alho, verônica branca, eirium, boca de leão e pétalas de rosas brancas.

Maju escolheu preferiu se casar no gramado do hotel do que na areia da praia (Reprodução / Hideaki Hamada)

Maju também é fotógrafa e não poderia deixar de prezar pelos registros do casamento, já que Mateus é outro apaixonado pela arte. “O nosso filmmaker é de Los Angeles e trabalha com bandas e clipes”, fala. A celebração teve fotografias analógicas, com Hideaki Hamada, vindo do Japão, e digitais, com Nora Cintra.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)