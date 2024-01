Ed Westwick, eterno Chuck Bass, pede a namorada em casamento na Suíça

Ed Westwick, o eterno Chuck Bass da série “Gossip Girl”, anunciou o noivado com Amy Jackson. O casal está junto desde o final de 2021 e compartilhou as fotos do pedido de casamento nesta segunda-feira, 29. O momento foi marcado por muita neve, em Gstaad, na Suíça.

Um dos trabalhos mais emblemáticos de Ed foi no seriado “Gossip Girl”, no qual interpretou Chuck Bass, um sucessor de empresas bilionárias e morador de Nova York. Na trama, Chuck se casa com Blair Waldorf, o que divertiu alguns internautas. “Flagrado! Chuck Bass pedindo outra menina em casamento”, disse um; “Flagrado: Chuck Bass pedindo uma garota em casamento. Como a rainha B vai acordar com essa notícia? Beijinhos, a garota do blog”, falou outra”; “Chuck encontrou sua Blair da vida real”, afirmou outro.

Ed Westwick e Amy Jackson (Reprodução / Instagram)

Amy Jackson, noiva de Ed, é atriz e modelo. Nascida em Douglas, na Ilha de Man, a “Blair da vida real” tem 31 anos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)